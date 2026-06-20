Polacy pokochali pracę zdalną. Są gotowi szukać do skutku

Z analizy przeprowadzonej przez serwis No Fluff Jobs wynika, że udział ofert pracy z możliwością wykonywania obowiązków w trybie hybrydowym zwiększył się od 2024 roku z 20,5 proc. do 35 proc. Jednocześnie odsetek ofert zawierających wymóg pracy stacjonarnej spadł z 46 proc. do 33,5 proc. Nieznacznie zmniejszył się (z 33,5 proc. do 31,5 proc.) udział ofert pracy zdalnej.

Oferty pracy zdalnej z największym zainteresowaniem

Praca zdalna upowszechniła się w Polsce w okresie pandemii Covid-19. O tym, że dla wielu pracowników jest to wymarzony model świadczy fakt, że – jak pokazuje analiza serwisu – cieszy się on największym zainteresowaniem wśród osób szukających zatrudnienia. Wspominające o takiej możliwości ogłoszenia są odwiedzane 2-krotnie częściej niż te, które mówią o trybie hybrydowym i 3-krotnie częściej niż te z trybem stacjonarnym. Przekłada się to na wysyłanie CV – na oferty z możliwością pracy zdalnej aplikuje 3 razy więcej osób niż na te z pracą hybrydową i 4,5 raza więcej niż na te ze stacjonarną.

– Pandemia mocno zmieniła postrzeganie rzeczywistości przez szukających pracy. Otwartość pracodawców na tryb zdalny w tamtym okresie pozwoliła wielu osobom przetestować go na własnej skórze i odczuć zauważalne korzyści np. poprawę work-life balance, mniejszy stres i oszczędności w dojazdach do biura. Nic dziwnego, że tak wiele osób szuka możliwości pracy z domu i jest w stanie poświęcić więcej czasu na znalezienie pracy zdalnej niż takiej, która wymusza obecność w biurze – komentuje Paulina Król, Chief People & Operations Officer w No Fluff Jobs.

Okazuje się, że najwięcej ogłoszeń informujących o możliwości pracy zdalnej dotyczy stanowisk z Wrocławia (stanowią one 33,5 proc. ofert zatrudnienia w tym mieście publikowanych na No Fluff Jobs). Z kolei w Krakowie dominują ogłoszenia z ofertami pracy hybrydowej (57,5 proc.). Największą przewagę pracy stacjonarnej odnotowano w Łodzi (67 proc.).

W Warszawie najczęściej mamy do czynienia z ofertami pracy hybrydowej (43,7 proc.). Udział ogłoszeń z możliwością pracy zdalnej wyniósł niespełna 27 proc., a 29,4 proc. to oferty pracy stacjonarnej.

Najwięcej ofert pracy zdalnej znajdziemy w kategoriach IT oraz Marketing (po 39 proc.). Praca w trybie hybrydowym najczęściej pojawia się w ogłoszeniach adresowanych do branży HR (42 proc., przeważa tu jednak praca stacjonarna – 46 proc.) oraz IT (40 proc.). Pracy stacjonarnej najczęściej oczekuje się w sprzedaży (85 proc. ofert w tej kategorii) oraz w logistyce (82 proc.).

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