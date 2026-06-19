Tyle stacji paliw oszukało kierowców. Mamy najnowsze dane

W tym tygodniu nastąpiły istotne modyfikacje w funkcjonującym od marca pakiecie Ceny Paliw Niżej (CPN). Zgodnie z nimi przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe. Do 30 czerwca przedłużony został natomiast niższy VAT na paliwa, a także mechanizm maksymalnych cen paliw na stacjach, które od końca marca ogłasza w specjalnym obwieszczeniu Ministerstwo Energii. Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny zagrożone jest karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Mimo zagrożenia wysoką karą, nie wszystkie stacje stosują się do zasad, co przyznał kilka dni temu w radiowej Trójce minister energii Miłosz Motyka.

Tyle stacji sprzedaje paliwo po zawyżonej cenie. Najnowsze dane

O konkretne dane redakcja „Wprost” zwróciła się do Ministerstwa Finansów. – W okresie od 31 marca do 15 czerwca 2026 r. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała 10 471 stacji paliw. Stwierdzono nieprawidłowości na 634 stacjach paliw – podaje nam Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie resort finansów informuje, że do tej pory nie wydano jeszcze żadnej decyzji dotyczącej nałożenia kary ws. przekroczenia maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacjach.

Przypomnijmy, że w trakcie kontroli, które przeprowadzono w okresie 31 marca-11 maja (było ich 7762) wykryto nieprawidłowości na 439 stacjach, najwięcej w woj. mazowieckim, dolnośląskim i podlaskim.

Maksymalne stawki dla poszczególnych paliw w dniu dzisiejszym (19 czerwca) wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,66 zł za litr,

olej napędowy: 6,20 zł za litr.

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