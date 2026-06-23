Jak się przygotować do nowych kontroli PIP? Złote rady urzędników krok po kroku

Na to czekają rzesze pracowników zmuszanych przez pracodawców do pracy w wymiarze etatu, ale na umowie cywilnoprawnej. Od 8 lipca kontrole inspektorów PIP będą wyglądały zupełnie inaczej i mogą się skończyć nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Resort pracy przygotował poradnik dla pracodawców, aby z wyprzedzeniem mogli się przygotować krok po kroku na nowe uprawnienia inspektorów PIP. Czasu jest niewiele, ale przeczytać warto.

Prawda zaboli. Inspektorzy mają prostą definicję pracy na etacie

Punkt wyjściowy jest taki, że PIP może więcej. Może skontrolować formy zatrudnienia i weryfikować współpracę z kontraktorami. Zmiany obejmą nie tylko umowy cywilnoprawne, ale również relacje B2B, outsourcing oraz sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Na początek warto odważnie stanąć w prawdzie i w pierwszej kolejności sprawdzić na jakich zasadach przebiega współpraca z personelem. Jeśli praca jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy, w wyznaczonym miejscu i czasie, osobiście i w sposób ciągły, to pracownikowi bezdyskusyjnie należy się etat. Jeśli pracuje na innej umowie, to jest to gotowiec dla PIP.

Właśnie w takich okolicznościach inspekcja skończy się przekształceniem dotychczasowej umowy w etat, a pracodawca może zostać ukarany grzywną do 60 tys. zł. I tu dobra rada – pracodawcy, którzy w ciągu roku od wejścia w życie reformy samodzielnie przekształcą umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, unikną kary za wcześniejsze zastępowanie etatów innymi formami zatrudnienia.

Krzyżowe kontrole z ZUS i KAS. Tylko zgoda w dokumentach buduje

Porządek w papierach to podstawa. Inspektorzy zażądają dokumentów papierowych, ale także w formie elektronicznej. Mogą też przeprowadzić kontrole zdalnie bez konieczności wizyty w siedzibie firmy. Z przekazanych materiałów sporządzą kopie, zestawienia i analizy. Lepiej, żeby dokumenty były spójne, ponieważ inspektorzy PIP, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wymienią się informacjami.

Szybko zweryfikują, czy informacje zawarte w umowach, zgłoszeniach do ZUS oraz dokumentacji podatkowej są zgodne, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń, podstaw zatrudnienia oraz okresów wykonywania pracy.

Chętnie też wezmą pod uwagę skargi pracowników do PIP – a tych nie brakuje.

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