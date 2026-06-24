Obowiązkowe 40 euro i więcej. Dodatkowa opłata za firmowe długi

Długi trzeba oddawać – niestety coraz mniej osób jest takiego zdania. Twierdzi tak zaledwie 88 proc. pytanych, a jeszcze w 2025 roku odsetek ten wynosił 91 proc. – wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2016 roku taki moralny obowiązek uznawało 97 proc. Polaków. Co gorsza, luźny stosunek do zobowiązań finansowych najczęściej deklarują osoby młode: 18–29 lat, co nie wróży dobrze na przyszłość.

Rośnie też kwota długów firmowych. Na koniec 2025 roku zaległe długi przedsiębiorstw przekroczyły łącznie 45 mld zł. To zobowiązania zaciągniete przez 309 tysięcy firm. Z raportów BIG InfoMonitor i Coface wynika, że aż 26 proc. przedsiębiorstw obawia się likwidacji z tego powodu. Analitycy szacują, że problemy z płynnością dotkną w tym roku nawet około 7,5 tys. firm.

Kiedy można do długu doliczyć 40 euro? Firmowe zobowiązania

Kiedy wierzyciel idzie do sądu odzyskać dług, do ogólnej kwoty zadłużenia może też doliczyć zryczałtowaną opłatę za odzyskiwanie należności (tzw. rekompensata 40 euro). Przysługuje ona bez dodatkowych wezwań czy udowadniania faktycznie poniesionych kosztów windykacji.

W Polsce kwestię tę reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która wdrożyła unijną dyrektywę 2011/7/UE.

Nie w każdym przypadku moża jednak tę kwotę doliczyć. Dotyczy ona relacji B2B (firmy z firmami) lub B2G (firmy z instytucjami publicznymi), a jest wykluczona przy transakcjach z udziałem konsumentów. 40 euro rekompensaty jest tylko przy małych kwotach zobowiązań. Przy wyższych kwotach ta opłata jest wyższa.

Im wyższy dług, tym wyższa opłata. Trzy progi należności

W praktyce wysokość zryczałtowanej rekompensaty zależy od wartości niezapłaconej faktury lub rachunku:

40 EUR dla należności do 5 000 zł,

70 EUR dla należności od 5 000 zł do 50 000 zł,

100 EUR – dla należności powyżej 50 000 zł.

Co więcej, w sytuacji, gdy dłużnik zalega z zapłatą kilku faktur, może zostać obciążony wielokrotnością tej kwoty.

Uwaga – wierzyciele nie mogą jednak domagać się zapłaty ryczałtu w walucie euro. Zgodnie z polskim przepisami, równowartość kwoty w euro musi zostać przeliczona na złotówki według średniego kursu euro NBP.

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