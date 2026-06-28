Czy 28 czerwca jest niedziela handlowa? Tam zrobisz zakupy przed wakacjami

W marcu br. minęło osiem lat od wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. W roku ubiegłym nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

Dziś niedziela handlowa. Kolejna za dwa miesiące

To oznacza, że dziś przypada niedziela handlowa. Otwarte są sklepy i galerie handlowe, dzięki czemu Polacy mogą dokonać zakupów w związku z rozpoczęciem wakacji. Kolejna niedziela handlowa przypadać będzie za dwa miesiące, w związku z ich zakończeniem.

Tymczasem tuż przed startem sezonu wakacyjnego przedsiębiorcy działający w miejscowościach turystycznych zaapelowali o zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, tak by uwzględnić specyfikę regionów żyjących z ruchu turystycznego.

W ich ocenie możliwość dostosowania niedziel handlowych do sezonowego ruchu turystycznego pozwoliłaby zwiększyć sprzedaż i lepiej odpowiadać na potrzeby odwiedzających. Przedsiębiorcy przekonują, że sklepy mogłyby być otwierane w okresach największego napływu gości, przy zachowaniu obecnego limitu handlowych niedziel w skali roku.

Na zmiany jednak nie ma co liczyć. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia odrębnych zasad handlu dla regionów turystycznych ani pilotażowych rozwiązań uzależniających handel od lokalizacji. Resort przekonuje, że obowiązujące przepisy odpowiadają potrzebom wszystkich obywateli, w tym również osób odwiedzających popularne miejscowości wypoczynkowe.

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