Bruksela dociśnie Polskę. Woda mineralna ma aż 23 proc. VAT, a słodkie napoje – 5 proc.

Jeżeli Polacy mają być zdrowi, to podatek VAT na wodę mineralną powinien być o wiele niższy. Bo soki i gazowane napoje słodzone są obciążone niską stawką podatku VAT.

Spółka Nałęczów Zdrój, producent m.in. Cisowianki, przekonuje, że obecne rozwiązanie jest nie tylko niekorzystne dla producentów wody, ale również sprzeczne z zasadami zdrowia publicznego. Dlaczego przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wody smakowe?

Bruksela reaguje na skargę polskiej spółki. Skąd takie preferencje podatkowe?

Zdaniem producenta wody mineralnej, państwo powinno zachęcać Polaków do wyboru wody, a nie tworzyć podatkowe preferencje dla napojów zawierających cukier lub dodatki smakowe. Nałęczów Zdrój domaga się od Skarbu Państwa ponad 5 mln zł odszkodowania za straty, które według spółki, miały wynikać z dyskryminujących przepisów podatkowych.

Spór dotyczy też rozwiązań wprowadzonych podczas pandemii. Wówczas część napojów objęto zerową stawką VAT, podczas gdy butelkowana woda nadal pozostawała opodatkowana stawką 23 proc. Prawnicy producenta Cisowianki argumentują, że państwo w ten sposób uprzywilejowało wybraną grupę firm.

Bezmyślność podatkowa. Polska wkrótce podwyższy VAT na słodkie napoje

Pozew został skierowany do Prokuratorii Generalnej, która ma reprezentować Skarb Państwa. Skarga w tej sprawie trafiła również do Brukseli.

Unia nie pozostała w tej sprawie obojętna. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Komisja Europejska zwróciła się do polskiego rządu z pytaniami dotyczącymi opodatkowania wody. Bruksela chce wiedzieć, dlaczego w Polsce woda objęta jest najwyższą możliwą stawką VAT, podczas gdy w większości państw członkowskich traktowana jest jako produkt pierwszej potrzeby i korzysta z preferencyjnych stawek podatkowych.

"Różnicowanie stawek podatkowych dla produktów postrzeganych przez konsumentów jako podobne może budzić poważne wątpliwości prawne", wyraził swoją opinię na łamach „GW” prawnik prof. Robert Gwiazdowski.

Od 1 lipca wyższą 23-procentową stawką VAT zostaną objęte napoje energetyczne oraz bezalkoholowe odpowiedniki piwa i wina, ale opodatkowanie wody mineralnej i źródlanej pozostanie takie same.

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