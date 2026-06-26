Rząd zatroszczy się o pracujących w upały. Jest projekt

Tropikalne upały dotarły do Polski. Najnowsze prognozy wskazują, że jeszcze w tym tygodniu słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni. Wysokie temperatury mogą cieszyć tych, którzy na starcie wakacji udają się na urlop, w gorszej sytuacji są natomiast pracujący. Z myślą właśnie o tych osobach pojawią się niebawem nowe regulacje.

W poniedziałek na specjalnym, dodatkowym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów pojawi się projekt rozporządzenia dotyczący bezpieczeństwa pracy w wysokich temperaturach.

Praca w upał będzie wstrzymana?

Jak podaje Business Insider Polska, projekt ma doprecyzować obowiązki pracodawców i wzmocnić ochronę osób pracujących w czasie upałów. Przewiduje on m.in. wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymane. Jeśli obniżenie temperatury w miejscu pracy będzie niemożliwe, pracodawca w porozumieniu z organizacjami pracowników będzie ustalał środki organizacyjne ograniczające nadmierne obciążenie cieplne pracownika.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwraca uwagę, że wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, a pracodawcy potrzebują czasu na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki pracy.

– Prawo musi nadążać za zachodzącymi zmianami, również klimatycznymi. Dotyczy to także regulacji obejmujących nasze miejsca pracy. Potrzebujemy przepisów, które kompleksowo będą chronić pracowników przed negatywnymi skutkami wysokich temperatur. Praca musi być bezpieczna, a zdrowie i życie pracowników chronione — mówi szefowa resortu pracy.

W tym tygodniu Dziemianowicz-Bąk wystosowała pismo do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w którym zwróciła się o podjęcie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów przez pracodawców. Ich celem ma być weryfikacja, czy pracodawcy przestrzegają praw pracowników chroniących przed upałami oraz wysokimi temperaturami w zakładach pracy.

Podczas kontroli sprawdzane będzie, czy pomieszczenia są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przed słońcem. Chodzi tu m.in. o rolety, żaluzje lub inne środki ograniczające nagrzewanie się wnętrz.

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