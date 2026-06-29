Polacy potrzebują partii przedsiębiorców? Tego boją się najwięksi gracze

Zaczęły się przedbiegi do wyborów parlamentarnych. Ponad rok czasu to akurat tyle, żeby stworzyć nowy byt, zebrać fundusze, zbudować rozpoznawalność, ogłosić program i wypromować główne przekazy. Bardzo liczy się tu efekt nowości i przesłanie: my jeszcze nie rządziliśmy. Ciekawe rzeczy dzieją się po wolnorynkowej stronie. Tworzenie nowej partii ogłosił Ryszard Petru, ciekawe są też plany Rafała Brzoski, choć tu o wyborach nie ma jeszcze mowy.

Pod koniec zeszłego roku SW Research przeprowadziło badanie, zadając pytanie: „Czy liczy Pani/Pan na pojawienie się nowej partii, która zmieni układ sił na scenie politycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r?”. Okazuje się, że takie oczekiwanie ma 32,1 proc. respondentów, a 25,1 proc. nie ma zdania, więc wykazuje pewną otwartość na nowe propozycje. To bardzo duża część elektoratu, co pokazuje, jak rozczarowująca jest obecna oferta na scenie politycznej. Mimo że – jak się wydaje – pokrywa ona gusta od skrajnej lewicy Adama Zandberga do skrajnej prawicy Grzegorza Brauna.

Czego brakuje w tym krajobrazie?