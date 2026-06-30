Od 20 miesięcy firmy mogą korzystać z tej ulgi. ZUS podsumowuje

W lipcu minie 20 miesięcy od wprowadzenia tzw. wakacji składkowych, znanych również pod nazwą wakacje od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

ZUS przypomina, że można ubiegać się o zwolnienie z następujących składek:

na Twoje obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe;

na Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;

na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli je opłacasz.

– Wakacje składkowe nie obejmują Twoich składek na ubezpieczenie zdrowotne ani składek, które masz obowiązek opłacać za swoich pracowników – podkreśla ZUS.

Wniosek o wakacje od ZUS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w sierpniu muszą złożyć wniosek do końca lipca.

20 miesięcy wakacji od ZUS. Największe zainteresowanie na początku

ZUS podsumowuje 20 miesięcy funkcjonowania wakacji składkowych i jak się okazuje przedsiębiorcy złożyli w tym czasie 3 283 825 wniosków o ulgę. Rozpatrzono 99,8 proc. z nich (3 276 705 wniosków) w następujący sposób:

przyznane zwolnienia – 3 123 234 (95,3 proc.),

przyznane częściowe zwolnienia – 18 969 (0,6 proc.),

wnioski z odmową rozpoczęcia postępowania – 19 428 (0,6 proc.),

wnioski pozostawione bez rozpatrzenia – 17 351 (0,5 proc.),

umorzone postępowania – 52 925 (1,6 proc.),

odmowa zwolnienia – 44 795 (1,4 proc.).

– Od początku działania ulgi zwolniliśmy przedsiębiorców z opłacenia składek na łączną kwotę 4 265 566 788 zł – informuje ZUS.

Zwraca uwagę fakt, że największym zainteresowaniem wakacje od ZUS cieszyły się na samym początku. W listopadzie 2024 roku przedsiębiorcy złożyli 1 328 259 wniosków na grudzień. Był to jedyny miesiąc w tamtym roku, za który mogli otrzymać ulgę.

W pierwszych miesiącach 2025 roku obserwowano zmienne zainteresowanie przedsiębiorców z korzystania z ulgi. W okresie styczeń-kwiecień liczba wniosków spadła o 29,5 proc. – ze 106 561 wniosków złożonych w styczniu do 31 507 złożonych w kwietniu. Następnie od maja do listopada 2025 roku liczba wniosków znów zaczęła się zwiększać – z 42 735 wniosków złożonych w maju do 366 335 wniosków złożonych w listopadzie, co oznacza wzrost o ponad 8,5 raza. Od grudnia zeszłego roku do kwietnia br. ponownie widoczny był spadek liczby złożonych wniosków o 30,5 proc. – ze 133 990 złożonych w grudniu do 40 898 wniosków złożonych w kwietniu. Natomiast w maju liczba złożonych wniosków zwiększyła się o 65,5 proc. w porównaniu z wnioskami złożonymi w kwietniu. Do 29 czerwca br. przedsiębiorcy złożyli 56 488 wniosków o wakacje składkowe za lipiec br.

– Widoczny jest zatem wzrost liczby wniosków złożonych przez przedsiębiorców w miesiącach letnich oraz zimowych – podsumowuje ZUS.

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