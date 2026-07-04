Co trzecia firma będzie w wakacje zatrudniać. Ta branża liderem

ManpowerGroup opublikował raport dotyczący planów rekrutacyjnych firm w trzecim kwartale tego roku. Okazuje się, że w okresie lipiec-wrzesień co trzecia firma (33 proc.) ma zamiar zatrudniać nowych pracowników. O redukcji etatów mówi co piąta organizacja (18 proc.), a 47 proc. nie planuje zmian personalnych. Jedynie 2 proc. przedsiębiorstw twierdzi, że nie zna planów zatrudnienia na najbliższy kwartał.

Te firmy będą w wakacje zatrudniać

Najwięcej firm zgłaszających nowe rekrutacje jest w branży hotelarstwa i gastronomii, a także technologii i usług IT (po 28 proc.). Takie plany ma również co czwarta organizacja z branży finansów i ubezpieczeń, a także jedna piąta firm z obszaru handlu i logistyki. Mniejsze, choć nadal zauważalne szanse na zmianę pracy czekają na kandydatów w usługach profesjonalnych, naukowych i technicznych (18 proc.) oraz informacji i komunikacji (10 proc.). Najmniej ofert planują firmy w sektorze publicznym, ochronie zdrowia i usługach społecznych (6 proc.).

W okresie od lipca do września br. szanse na znalezienie pracy pojawią się we wszystkich regionach Polski. Największe zapotrzebowanie na pracowników deklarują organizacje z północnej części naszego kraju (28 proc.).

Organizacje planują zatrudniać nowych pracowników w związku z rozwojem działalności (46 proc.), rozszerzaniem jej na nowe rynki (34 proc.) oraz postępem technologicznym, który generuje zapotrzebowanie na nowe kompetencje i specjalistów (22 proc.).

Redukcje zatrudnienia wynikają głównie z wyzwań ekonomicznych (31 proc.), konieczności dopasowania liczby pracowników do aktualnego popytu (29 proc.) oraz zmian zachodzących na rynku (22 proc.).

Z kolei organizacje, które nie planują zmian kadrowych, najczęściej wskazują, że obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji celów biznesowych (38 proc.).

O badaniu: Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla trzeciego kwartału 2026 roku został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego w okresie od 1 do 30 kwietnia 2026 roku wśród 40 592 pracodawców reprezentujących 42 rynki na świecie. W Polsce w badaniu wzięło udział 515 pracodawców.

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