Krótsze godziny pracy podczas upałów? Polacy zabrali głos

Początek tegorocznego lata przyniósł rekordowe temperatury. Przed tygodniem słupki rtęci pokazywały w niektórych miejscach ponad 40 stopni. Afrykańskie upały mogą cieszyć tych, którzy na starcie wakacji udają się na urlop, w gorszej sytuacji są natomiast pracujący.

Polacy chcą skrócenia czasu pracy podczas upałów

Czy w trakcie upałów, gdy temperatura przekracza 35 stopni, powinny obowiązywać skrócone godziny pracy? Takie pytanie postawiła Polakom pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost”. Okazuje się, że trzy czwarte z nas (75,7 proc.) jest na „tak”, a tylko 12,3 proc. wyraziło odmienną opinie. Niewiele mniej, bo 12 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.