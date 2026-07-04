Krótsze godziny pracy podczas upałów? Polacy zabrali głos

Aż trzy czwarte Polaków uważa, że w trakcie upałów powinno dojść do skrócenia czasu pracy - wynika z sondażu dla „Wprost”. Tego rodzaju rozwiązanie przewidują przygotowywane przez rząd przepisy.
Początek tegorocznego lata przyniósł rekordowe temperatury. Przed tygodniem słupki rtęci pokazywały w niektórych miejscach ponad 40 stopni. Afrykańskie upały mogą cieszyć tych, którzy na starcie wakacji udają się na urlop, w gorszej sytuacji są natomiast pracujący.
Polacy chcą skrócenia czasu pracy podczas upałów
Czy w trakcie upałów, gdy temperatura przekracza 35 stopni, powinny obowiązywać skrócone godziny pracy? Takie pytanie postawiła Polakom pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost”. Okazuje się, że trzy czwarte z nas (75,7 proc.) jest na „tak”, a tylko 12,3 proc. wyraziło odmienną opinie. Niewiele mniej, bo 12 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.