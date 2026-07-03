Tak spółdzielnia mieszkaniowa chce zachęcić do terminowych płatności. Nietypowy pomysł

Niechęć Polaków do spółdzielni mieszkaniowych jest powszechnie znana. Lokatorów irytuje np. że władze spółdzielni często działają w sposób nietransparentny i mało kto ma poczucie, że ma realny wpływ na decyzje. W takiej sytuacji szczególnie frustruje częste podnoszenie opłat, w tym tej najważniejszej.

Spółdzielnia mieszkaniowa oferuje nagrody za terminowe płatności

Pojawiają się jednak pomysły ze strony spółdzielni, które mogą się podobać. To przypadek ursynowskiej spółdzielni „Jary”, która jako pierwsza zaoferowała mieszkańcom korzyści z regularnego opłacania czynszu. O dość nietypowej propozycji pisze lokalny portal haloursynow.pl.

Zamiast straszyć odsetkami za brak płatności, „Jary” proponuje nagrodę za terminowe opłacanie czynszu. Władze spółdzielni nie kryją, że z jednej strony chodzi o docenienie lokatorów, którzy zawsze płacą na czas, z ale też o zmotywowanie tych, którzy z opłatami się spóźniają.

– Naszym celem jest zmobilizowanie tych, którzy opóźniają się z opłatami. Chcemy ich zmotywować, żeby w terminie regulowali należności, a przy okazji nagrodzić osoby płacące na czas przez cały rok – mówi w rozmowie z serwisem Sabina Kazieczko, zastępczyni prezesa SMB „Jary”.

Jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce? Mieszkańcy mają być identyfikowani wyłącznie za pomocą anonimowego numeru ID, a rejestracji dokonywać samodzielnie. Spółdzielnia będzie przesyłać jedynie cykliczne raporty z informacją, czy dany numer ID dokonał wpłaty w terminie. Na tej podstawie na konto lokatora trafiają punkty. Zgromadzone profity można wymieniać na kupony zniżkowe u partnerów handlowych, a także wykorzystać w oficjalnym sklepie akcji Multikorzyści.

– Zgromadzone punkty będzie można wymienić na rabaty u lokalnych przedsiębiorców, czyli między innymi naszych najemców prowadzących zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne czy małe sklepy – tłumaczy przedstawicielka spółdzielni.

Dzięki temu cały system benefitów może zamknąć się w obrębie ursynowskiego osiedla i wsparcie zyskają lokalni przedsiębiorcy.

Co ciekawe, spółdzielnia mieszkaniowa „Jary” nie może narzekać na liczną grupę nierzetelnych płatników. Jak podaje haloursynow, wskaźnik zadłużenia wynosi tu zaledwie 3 proc., podczas gdy ogólnopolska średnia sięga 8 proc.

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