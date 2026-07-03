Biedronka i Lidl ogłaszają zmiany godzin otwarcia. Klienci mogą się zdziwić

Wakacyjny sezon oznacza nie tylko większy ruch na plażach, promenadach i górskich szlakach, ale też prawdziwe oblężenie sklepów. Z danych przywoływanych przez branżę wynika, że 76 proc. Polaków planuje w tym roku wyjazd wakacyjny, a większość z nich spędzi urlop w kraju. Na ten ruch reagują największe sieci handlowe. Biedronka i Lidl wydłużają godziny pracy placówek w popularnych miejscowościach turystycznych, a część sklepów przechodzi na tryb całodobowy.

Lidl uruchamia sklepy całodobowe nad morzem

Lidl Polska ogłosił sezonowe zmiany od 1 lipca do 31 sierpnia. W tym czasie wybrane sklepy w kurortach będą działać dłużej, a pięć placówek będzie czynnych przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do soboty. Całodobowe sklepy Lidl znajdą się we Władysławowie, Łebie, Stegnie, Kołobrzegu przy ul. Szarych Szeregów oraz w Świnoujściu przy ul. Bohaterów Września.

Sieć tłumaczy decyzję większym ruchem w miejscowościach wypoczynkowych i potrzebą wygodniejszych zakupów. Turyści coraz częściej robią je późnym wieczorem, po powrocie z plaży, spaceru albo całodniowej wycieczki.

Te sklepy Lidla będą czynne do późna

Wydłużone godziny obejmą także wiele innych lokalizacji. Sklepy Lidl w Mielnie, Międzyzdrojach, Ustroniu Morskim, Giżycku, Augustowie, Węgorzewie czy Szklarskiej Porębie mają być otwarte najczęściej od 6:00 do 23:30. W Zakopanem zakupy będzie można zrobić już od 5:00, a w Krościenku, Lesku i Ustrzykach Dolnych od 5:30. Placówki w Darłowie i Ustce pozostaną czynne nawet do 1:00 w nocy.

Biedronka też stawia na całodobowe zakupy

Na wakacyjny ruch odpowiada również Biedronka. Sieć wydłuża godziny pracy wielu nadmorskich placówek, a część z nich będzie działać przez całą dobę. Całodobowe sklepy Biedronka zaplanowano między innymi w Jastarni, Mieroszynie, Przejazdowie, Stegnie, Łebie, Ustce, Dziwnowie oraz w kilku lokalizacjach we Władysławowie.

Dzięki temu zakupy będzie można zrobić nie tylko rano przed wyjściem na plażę, ale też późnym wieczorem, po kolacji, spacerze czy powrocie z wakacyjnych atrakcji. To rozwiązanie ma też zmniejszyć kolejki w sklepach Biedronki w godzinach największego ruchu.

Autobus Biedronki wraca do Łeby

W Łebie ponownie pojawi się także znany wakacyjny autobus Biedronki. Specjalna linia ma dowozić klientów do całodobowego sklepu przy al. Św. Jakuba 39. Z przejazdu będzie można skorzystać po okazaniu paragonu i uiszczeniu symbolicznej opłaty w wysokości 1 zł.

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