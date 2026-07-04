Uznana japońska marka wycofuje się z Polski. Ostatnia szansa na zakupy

MUJI wycofuje się z polskiego rynku po ponad 16 latach obecności. Japońska marka znana z minimalistycznego wzornictwa i funkcjonalnych produktów do domu poinformowała klientów, że od 30 czerwca oficjalnie kończy działalność w Polsce.

MUJI kończy działalność w Polsce

Komunikat przekazał polski oddział firmy w mediach społecznościowych. Podkreślono w nim, że decyzja zapadła w centrali i nie była zależna od zespołu pracującego w Polsce. Marka podziękowała klientom za wieloletnie wsparcie i obecność.

"Dziękujemy wszystkim naszym Klientom. To dzięki Wam mogliśmy przez ponad 16 lat inspirować, uczyć się i budować historię MUJI w Polsce" – przekazała firma.

Sklep Muji w Warszawie jeszcze działa, ale już niedługo

Choć MUJI kończy działalność w kraju, sklep przy ul. Mysiej w Warszawie pozostaje jeszcze otwarty. Klienci mogą robić zakupy na miejscu, ale tylko do wyczerpania dostępnych zapasów.

Firma informuje, że placówka będzie działała co najmniej do 31 lipca lub do momentu sprzedaży asortymentu. Oznacza to, że osoby, które chcą kupić produkty MUJI stacjonarnie, mają na to ograniczony czas.

Sklep internetowy Muji już nie działa

Zamknięcie obejmuje także sprzedaż online. Sklep internetowy MUJI nie jest już dostępny, choć klienci nadal mogą realizować listy zakupowe po zalogowaniu na swoje konto.

"Sklep internetowy nie jest już dostępny. Nadal istnieje jednak możliwość realizacji list zakupowych. Po zalogowaniu się na swoje konto można sprawdzić dostępność wybranych produktów i przesłać listę zakupową do realizacji" – podano w jednym z komentarzy.

Co dalej z Muji w Europie

Wycofanie się z Polski nie oznacza końca europejskiej działalności marki. MUJI zapowiada, że pozostaje obecne w Europie i przygotowuje nowy model funkcjonowania oraz kolejne formaty sklepów.

W komunikacie firma zaznaczyła, że obecna zmiana ma być początkiem nowego etapu. "Ta historia dobiega końca, ale nie zamykamy drzwi, otwieramy się na nowe. Nowa forma, nowa energia, nowa przestrzeń" – napisano w mediach społecznościowych.

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MUJI powstało w Japonii w 1980 r. i od początku budowało rozpoznawalność wokół prostoty, funkcjonalności i oszczędnego wzornictwa. W ofercie marki znajdują się m.in. artykuły papiernicze, odzież, kosmetyki, akcesoria podróżne, meble i wyposażenie wnętrz.

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