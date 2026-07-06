Tyle firm nie załapało się na wakacje od ZUS. Są najnowsze dane

Mija 20 miesięcy od wprowadzenia wakacji składkowych, znanych również pod nazwą wakacje od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z następujących składek:

na Twoje obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe;

na Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;

na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli je opłacasz.

Zwolnienie nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w sierpniu muszą złożyć wniosek do końca tego miesiąca.

Wakacje od ZUS. Tyle firm się nie załapało

Z najnowszych danych przekazanych przez ZUS wynika, że w ciągu 20 miesięcy funkcjonowania wakacji składkowych, przedsiębiorcy złożyli prawie 3 mln 284 tys. wniosków o ulgę. Zdecydowaną większość (3 mln 127 tys.) rozpatrzono pozytywnie. Nieco ponad 19 tys. organizacji otrzymało częściowe zwolnienie, a 45 tys. odmówiono zwolnienia. – Od początku działania ulgi zwolniliśmy przedsiębiorców z opłacenia składek na łączną kwotę niemal 4 mld 272 mln zł – podaje ZUS.

W samym 2026 roku ZUS przyjął ponad pół miliona wniosków o wakacje składkowe (okres styczeń-lipiec). Zwolnienie otrzymało blisko 482 tys. podmiotów, a niespełna 2,5 tys. częściowe. Przyznania ulgi odmówiono 5 tys. fim.

Łączna wartość przyznanych ulg w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła około 745,2 mln zł.

Zwraca uwagę fakt, że największym zainteresowaniem wakacje od ZUS cieszyły się na samym początku. W listopadzie 2024 roku przedsiębiorcy złożyli aż 1 328 259 wniosków na grudzień. Taki wynik już się później nie powtórzył.

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