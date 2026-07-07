Polska wykańcza podatkowo niemiecką fabrykę. Muszą zwinąć produkcję

Wniosek i upadłość został złożony do Sądu Rejonowego w Akwizgranie, a sąd już się do niego przychylił. Miasto Duren zadeklarowało wsparcie dla zwalnianych pracowników. Burmistrz miasta zaproponował pomoc w opracowaniu nowego modelu biznesowego dla zakładu.

Głównym powodem likwidacji zakładu jest wygasający kontrakt z amerykańską spółką macierzystą Neapco Holdings oraz przenoszenie zysków do polskiego oddziału fabryki.

Zakład w Polsce zgarnia zysk. Polskie podatki są niższe niż niemieckie

Jak informują niemieckie media, sytuacja fabryki nie wynika bezpośrednio z trudnej sytuacji branży w Europie, ale ze strategii oszczędzania pieniędzy prowadzonejce przez firmę Neapco. Części produkowane w Duren nie są wysyłane bezpośrednio do producentów samochodów, ale trafiają do siostrzanego zakładu firmy zlokalizowanego w Polsce – konkretnie w Praszce, w województwie opolskim.

To w Praszce części są fakturowane i wysyłane do klientów na całym świecie, więc pieniądze również trafiają do polskiego oddziału formy. W efekcie firma płaci podatki wyłącznie w Polsce – a te są niższe niż niż w Niemczech.

Działający od 2010 roku oddział w Praszce to jeden z największych pracodawców w regionie – zatrudnia niemal 1000 osób.

Amerykanie wolą Polskę. Przejęli kolejny zakład na Opolszczyźnie

Jak wyjaśnia Business Insider, Neapco produkuje układy napędowe dla producentów samochodów (półosie, wały napędowe). Firma dystrybuuje również części do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek, terenowych czy pojazdów rolniczych. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej, klientami Neapco są m.in. Opel, Jeep, John Deere, Renault, Seat, Kawasaki, BMW, Volkswagen czy Ford.

W 2024 roku firma Neapco przejęła w Polsce inną fabrykę - IFA Group, producenta wałów napędowych i przegubów. - Przejęcie grupy IFA przez Neapco tworzy stabilne przedsiębiorstwo oraz rozszerza globalną obecność, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów w Europie, Ameryce Północnej i Azji, przy rocznych przychodach sięgających blisko 2 miliardów dolarów – tłumaczył Bill Tarnacki z firmy Neapco.

IFA otworzyła fabrykę w strefie gospodarczej w gminie Ujazd w 2017 roku, przy autostradzie A4. Inwestycja kosztowała 100 milionów euro. Fabryka produkuje półosie m.in. do samochodów marek Mercedes, Volkswagen, BMW, Ford, Porsche i Ferrari. IFA zatrudnia w zakładzie w strefie ekonomicznej w gminie Ujazd ponad 400 pracowników.

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