Aż 60 proc. Polaków rezygnuje z tego powodu z oferty pracy. Zaskakujące badanie

Choć po zakończeniu pandemii część firm zdecydowała się na zachowanie home office, to wielu pracowników musiało wrócić do biur. Wiąże się to z dojazdami, a te – jak pokazuje najnowsze badanie Pracuj.pl – dla wielu zatrudnionych mają istotne znaczenie.

Zbyt długi dojazd do pracy zniechęca kandydatów

Aż 58 proc. respondentów nie kryje, że czas dojazdu do pracy jest jednym z kluczowych elementów oceny atrakcyjności lokalizacji miejsca pracy. Więcej, bo 59 proc. uczestników badania przyznało, że zdarzyło im się zrezygnować z rekrutacji, bo czas podróży okazał się zbyt długi.

Taką decyzję częściej podejmowały kobiety (64 proc. wobec 55 proc. mężczyzn) oraz najmłodsi kandydaci w wieku 18-24 lata, wśród których odsetek ten wyniósł aż 71 proc.

Jednocześnie badanie dowodzi, jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Niemal 80 proc. ankietowanych zadeklarowało, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną w większej odległości od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy. Dla pracodawców to wyraźny sygnał, że kandydaci chcą już na etapie przeglądania ofert wiedzieć, ile czasu zajmie im dotarcie do pracy, dlatego coraz większego znaczenia nabiera transparentne komunikowanie lokalizacji i warunków dojazdu.

– Skoro blisko 60% kandydatów rezygnuje ze starań o pracę ze względu na uciążliwy dojazd, pełna otwartość w kwestii lokalizacji firmy leży w interesie obydwu stron. Sam adres firmy nie zawsze wiele mówi. Znacznie ważniejsza staje się odpowiedź na pytanie: ile czasu zajmie mi dotarcie do pracy i czy taki dojazd będzie możliwy do pogodzenia z moimi obowiązkami. Z perspektywy pracodawcy warto zadbać o transparentność już na etapie ogłoszenia. Dzięki temu kandydat może od razu ocenić, czy codzienny dojazd będzie dla niego realny i komfortowy - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

– Coraz większą rolę odgrywają tu rozwiązania pozwalające sprawdzić czas dojazdu i dostępne środki transportu jeszcze przed wysłaniem aplikacji. Znacznie lepiej, by od początku wiedział, dokąd i w jaki sposób będzie codziennie podróżować, niż rezygnował z procesu dopiero na późniejszym etapie – dodaje.

Lokalizacja ma znaczenie

Trzy czwarte badanych (76 proc.) twierdzi, że informacja o czasie dojazdu z domu, zamieszczona bezpośrednio w ogłoszeniu, byłaby dla nich bardzo przydatna przy podejmowaniu decyzji o aplikacji. Potrzeba ta jest szczególnie wyraźna wśród najmłodszych kandydatów oraz mieszkańców największych miast (odpowiednio 81 proc. i 84 proc.), gdzie codzienne przemieszczanie się bywa najbardziej wymagające.

Twórcy badania zwracają uwagę, że brak transparentności w tej kwestii może zniechęcić potencjalnych pracowników. 37 proc. ankietowanych twierdzi, że

zrezygnowałoby z aplikowania na ofertę, którą początkowo uznali za interesującą, gdyby nie znaleźli w niej precyzyjnej lokalizacji miejsca pracy. Taki krok najchętniej podjęłyby kobiety (44 proc.) oraz osoby w wieku 18-24 lata (52 proc.).

Raport został przygotowany przez serwis Pracuj.pl. Dane ilościowe przedstawione w raporcie pozyskane zostały za pomocą badania opinii, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na przełomie kwietnia i maja 2026 roku wśród 1009 Polaków w wieku 18 –65 lat. Część danych pochodzi z analogicznego badania z września 2025, n=2029.

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