Wakacyjne zniżki na stacjach paliw. Tyle mogą zaoszczędzić kierowcy

Mijają dwa tygodnie od zniesienia pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Wprowadzone pod koniec marca rozwiązanie miało na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie.

W ramach pakietu stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Ważnym elementem CPN było również wprowadzenie limitu cen na stacjach paliw. Każdego dnia Ministerstwo Energii publikowało maksymalne stawki dla oleju napędowego, a także benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98.

Tuż po zniesieniu CPN ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły. W zeszłym tygodniu średnia cena popularnej “95” wyniosła 6,78 zł/l, a diesla 6,93 zł/l, podczas gdy w ostatnim dniu obowiązywania pakietu tankujący płacili za litr odpowiednio 6 zł i 6,19 zł. Na ten tydzień eksperci e-petrol.pl prognozują wzrost cen, co może spowodować, że za benzynę Pb95 trzeba będzie zapłacić od 6,78 do 6,92 zł/l, a za olej napędowy od 6,94 do nawet 7,09 zł za litr.

Wakacyjne promocje na stacjach paliw. Ile można zaoszczędzić?

Kierowcy obawiają się, że niepokojąca sytuacja międzynarodowa może przełożyć się na dalsze podwyżki. Rządzący nie palą się, jeśli chodzi o reaktywację CPN. Na szczęście tankujący mogą liczyć na zaoferowane przez największe sieci stacji paliw promocje, które potrwają co najmniej do końca wakacji.

Do 31 sierpnia kierowcy korzystający z aplikacji Orlen Vitay mogą zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w obniżonej cenie. Rabaty wahają się od 25 do 40 gr/l. Niższy upust (25 gr/l) otrzymają kierowcy, którzy jedynie zatankują na stacji i posiadają aktywne konto w programie lojalnościowym Orlen Vitay. Na obniżkę o 40 groszy można liczyć, jeśli w sklepie lub przy stoisku gastronomicznym wydamy co najmniej 5 zł. W obu przypadkach niezbędne jest aktywowanie specjalnego kuponu w aplikacji.

Warto podkreślić, że promocje obowiązują jedynie w weekendy. Z tańszego tankowania można skorzystać tylko jeden raz. Kierowcy, którzy będą chcieli po raz drugi skorzystać ze zniżek, będą musieli założyć kolejne konto w programie Orlen Vitay, podając inny adres e-mail.

Do 1 września obowiązuje wakacyjna promocja na stacjach BP pod wszystko mówiącą nazwą – „Tankuj 35 gr/l taniej”. Taka obniżka dotyczy benzyny Pb95, a także diesla. Skorzystanie z upustu możliwe jest wyłącznie dla posiadaczy aplikacji BPme. Tak jak w przypadku Orlenu należy aktywować specjalny kupon w aplikacji i zeskanować ją przy kasie. W tym wypadku jednak zniżki obowiązują również w dni powszednie, ale skorzystać z nich można tylko raz w tygodniu. Jak zauważa serwis Bankier.pl na stacjach BP wciąż funkcjonują równolegle stałe akcje promocyjne.

Nie do końca wakacji, a aż do 6 września obowiązywać będą promocje na stacjach Shell. W tym wypadku jednak zniżki będą dostępne tylko na wybranych stacjach. Tankujący muszą posiadać aktywne konto w programie lojalnościowym Shell ClubSmart i aktywowany kupon. Zyskają wówczas rabat w wysokości 20 gr/l na paliwa V-Power 95, V-Power Diesel, FuelSave 95 i FuelSave Diesel. Zwiększenie upustu do 35 gr/l będzie możliwe po skorzystaniu z myjni automatycznej lub zakupie jednego z produktów marki własnej Shell. Co ważne, z promocji można skorzystać trzy razy w ciągu miesiąca.

Czytaj też:

Dobra wiadomość dla kierowców. Opłaty na ważnej autostradzie znikną Czytaj też:

GDDKiA przestrzega kierowców przed tą aplikacją. Wydano komunikat