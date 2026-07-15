Masz dość takich telefonów? Wystarczy krótki komunikat

Jak pokazuje najnowszy ranking najbardziej i najmniej poważanych przez Polaków zawodów, telemarketerzy zaliczają się do tej drugiej grupy. Poważa ich zaledwie 18,1 proc. respondentów i ustępują pod tym względem jedynie influencerom i youtuberom (odpowiednio 14,7 proc. i 16,2 proc.). Lepiej w rankingu wypadają nawet politycy (21,1 proc. z nas ceni posłów, a 22,2 proc. europosłów).

Ten komunikat zniechęci telemarketera

Telemarketerzy irytują nas, gdyż zazwyczaj dzwonią w nieodpowiednim momencie, a jeśli już odbierzemy, to zazwyczaj już po kilku sekundach okazuje się, że przedstawiana „wyjątkowa oferta” jest dla nas na tyle “interesująca”, że szukamy w głowie pomysłu, jak zakończyć rozmowę. Eksperci Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdradzili, że jest sposób na to, by „ten numer” więcej już do nas nie zadzwonił.

Jak powiedziała w programie „Dzień Dobry TVN" Małgorzata Cieloch z UOKiK, tak naprawdę wystarczy przekazać krótki komunikat o następującej treści: „Proszę usunąć mój numer z państwa bazy."

Jak wyjaśnia serwis Ofeminin.pl, takie oświadczenie odnosi się do prawa do usunięcia danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych. Jeśli firma przetwarza numer telefonu w swojej bazie, powinna uwzględnić taki sprzeciw i zaprzestać kontaktu marketingowego.

Nie oznacza to, że podobny telefon już nigdy nie zadzwoni. Inna firma może bowiem dysponować swoją bazą danych, ale w wypadku organizacji, której przedstawiciel dzwonił, wspomniany komunikat powinien przynieść upragniony efekt.

Eksperci radzą również, aby w rozmowie z telemarketerem – w przypadku interesującej oferty – nie podejmować pochopnych decyzji. Warto zakończyć rozmowę, a następnie samodzielnie sprawdzić wszystkie informacje (np. przeczytać opinie o firmie, porównać ceny i upewnić się, czy identyczna usługa lub produkt nie są dostępne znacznie taniej).

Czytaj też:

Już nie metoda „na wnuczka" czy policjanta. Resort finansów ostrzega przed nowym oszustwem Czytaj też:

Polacy ostrzegają przed fałszywymi ofertami. „Nie znaleźliśmy żadnego domku”