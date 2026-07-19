Mundial napędził zakupy Polaków. Sprzedaż tego produktu biła rekordy

Już dziś wieczorem zostanie rozegrany finał tegorocznego mundialu. O zwycięstwo powalczą broniący tytułu Argentyńczycy, a także aktualni mistrzowie Europy Hiszpanie.

Choć na mundialu 2026 zabrakło Polaków, mecze rozgrywane na boiskach Kanady, USA i Meksyku wzbudziły duże zainteresowanie wśród naszych kibiców. Wielu z nich nie wyobraża sobie oglądania piłkarskich zmagań bez przekąsek.

Mundialowy koszyk Polaków. Kupiliśmy o 30 proc. więcej lodów

Biedronka przedstawiła „Mundialowy koszyk Polaków”. Okazuje się, że w czasie tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej klienci sieci kupili o blisko 20 proc. więcej opakowań chipsów, o 21 proc. więcej herbaty mrożonej i aż o 28 proc. więcej lodów niż w analogicznym okresie 2025 roku.

W czasie mundialu klienci chętniej sięgali również po produkty, które można przygotować w kilka chwil i podać bliskim podczas wspólnego oglądania spotkań. Liczba sprzedanych opakowań frytek mrożonych wzrosła o 13,3 proc., pizzy mrożonej o 8,4 proc., a pierogów mrożonych i świeżych dań gotowych o 4,4 proc.

– Mistrzostwa świata to moment, kiedy zakupy stają się częścią wspólnego kibicowania. -Widzimy, że klienci chętnie wybierają produkty, które pozwalają szybko przygotować poczęstunek dla rodziny i znajomych, bez rezygnowania z ulubionych smaków. Wzrost sprzedaży m.in. frytek, pizzy czy dań gotowych pokazuje, że podczas sportowych emocji liczy się zarówno wygoda, jak i możliwość spędzania czasu razem – komentuje Konrad Nafalski, starszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Biedronce.

W mundialowym menu znalazło się również miejsce na słodkie przekąski. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku klienci kupili o 20 proc. więcej sztuk czekolady, o 14,3 proc. więcej opakowań ciastek i o 6,4 proc. więcej batonów. Sprzedaż czekoladek w pudełkach wzrosła natomiast o 24,5 proc. Łącznie w tych czterech kategoriach liczba sprzedanych produktów zwiększyła się o około 14,8 proc.

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