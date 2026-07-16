W tej sieci zrobimy najtaniej zakupy. Ani Lidl, ani Biedronka

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja konsumencka wyniosła w czerwcu 2,5 proc. rok do roku, wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej.

Dane ASM Sales Force Agency, które przytacza Polskie Radio pokazują, że w poprzednim miesiącu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła o 5,90 zł w stosunku do maja i wyniosła 325,64 zł (spadek o 1,78 proc.). Jednak w porównaniu z czerwcem 2025 roku koszyk jest droższy o 2,91 proc., czyli o 9,21 zł.

Badanie objęło 40 najpopularniejszych produktów codziennego użytku, takich jak m.in.:

nabiał,

mięso,

wędliny,

ryby,

chemia domowa,

kosmetyki,

owoce,

warzywa,

produkty tłuszczowe.

Ceny były porównywane w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, a analizowane produkty były tej samej marki i gramatury.

Auchan liderem

Analiza cen wykazała, że w czerwcu najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Auchan. Średnia cena koszyka zakupowego wyniosła tam 280,94 zł, o 9,10 proc. mniej niż w maju. Drugie miejsce zajął Selgros Cash & Carry i jest to jedyna – poza Auchan – sieć, w której zakupy kosztowały w zeszłym miesiącu mniej niż 300 zł. Na drugim biegunie jest Aldi, gdzie średnia wartość koszyka wyniosła 350,69 zł.

Wśród różnych formatów handlowych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry, gdzie średnia wartość koszyka wyniosła 297,50 zł. Hipermarkety oferowały zakupy za 319,33 zł, a supermarkety za 329,07 zł. Najwięcej trzeba było zapłacić w dyskontach – średnio 343,45 zł.

– Warto zwrócić uwagę, że to właśnie dyskonty – tradycyjnie kojarzone z niższymi cenami – odnotowały najwyższą średnią wartość koszyka wśród formatów, co może wskazywać na zmianę ich pozycjonowania względem hipermarketów i sklepów Cash & Carry – komentuje Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

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