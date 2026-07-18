Tylu Polaków gotowych na zmianę zawodu. Wyróżnia się jedna grupa

W najnowszej edycji raportu „Barometru rynku pracy” Gi Group Holding sprawdzono gotowość Polaków do przebranżowienia się. Okazuje się, że taką gotowość wyraża obecnie 39,8 proc. pracujących Polaków, wobec 42,6 proc. rok temu.

Wśród osób, które obawiają się utraty zatrudnienia i/lub planują zmianę obecnej pracy, otwartość na zmianę zawodu jest znacznie wyższa -– deklaruje ją aż 66 proc. ankietowanych (przed rokiem było to 68,5 proc.). To około dwie trzecie tej grupy, co – jak wskazują twórcy raportu – pokazuje, że wielu pracowników będących w bardziej niepewnej lub „mobilnej” sytuacji zawodowej rozważa nie tylko zmianę pracodawcy, ale też zmianę samego kierunku zawodowego.

– Wysoka gotowość do zmiany zawodu pokazuje, że pracownicy coraz częściej myślą o swojej karierze w dłuższej perspektywie. Nie ograniczają się do poszukiwania nowego miejsca pracy, ale są gotowi zdobywać kompetencje, które otwierają im drogę do innych branż i nowych specjalizacji. Wraz z dalszym rozwojem technologii oraz zmianami w strukturze zatrudnienia gotowość do przekwalifikowania będzie odgrywać coraz większą rolę zarówno z perspektywy pracowników, jak i firm – tak powyższe dane komentujePaweł Prociak, Dyrektor Zarządzający Wyser Executive Search.

Ta grupa najbardziej otwarta na przebranżowienie

Z raportu wynika, że otwartość na przebranżowienie w większym stopniu deklarują kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 42,3 proc. i 37,5 proc.). Gotowość w tym zakresie najczęściej wskazywali respondenci w grupie wiekowej 25-44 lata (48 proc.). Najrzadziej o przebranżowieniu myślą osoby starsze i bardziej doświadczone zawodowo (w grupie wiekowej 55 plus myśli o tym zaledwie 15,6 proc. ankietowanych).

– Młodsze pokolenia zwykle są bardziej mobilne zawodowo i częściej szukają lepszych warunków zatrudnienia, większej stabilności lub pracy, która daje szersze możliwości rozwoju. Jednocześnie szybciej dostosowują swoje plany zawodowe do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Dla wielu z nich chęć przebranżowienia się jest sposobem na poszerzenie możliwości zawodowych i zwiększenie wyboru – mówi Michał Piernik, Business Development Manager w Grafton Recruitment.

„Barometr rynku pracy 2026” został opracowany przez ekspertów Gi Group Holding na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badanie wśród pracodawców zostało zrealizowane metodą CATI (25.02–09.03.2026 r.), a wśród pracowników metodą CAWI (23.02–03.03.2026 r.). Partnerami raportu są: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie Forum HR oraz Konfederacja Lewiatan.

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