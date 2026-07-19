Czy 19 lipca jest niedziela handlowa? Tam zrobisz zakupy

Od 8 lat w Polsce obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. W roku ubiegłym nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

Niedziela handlowa dopiero za miesiąc

To oznacza, że w niedzielę 19 lipca obowiązuje zakaz handlu. Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie 30 sierpnia, w ostatnią wakacyjną niedzielę. Nie oznacza to, że dziś nie będziemy mieli dziś możliwości zaopatrzenia. Ustawa przewiduje bowiem nieco ponad 30 wyłączeń. Czynne są dziś m.in.:

stacje paliw,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

placówki handlowe w hotelach,

placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

placówki handlowe na dworcach, w portach i przystaniach,

placówki handlowe w portach lotniczych.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Z przeprowadzonego przed miesiącem sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że 43,9 proc. Polaków chce zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Niewiele jednak mniej, bo 41,3 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 14,8 proc. respondentów nie ma opinii w tej sprawie.

Czytaj też:

W tej sieci zrobimy najtaniej zakupy. Ani Lidl, ani Biedronka Czytaj też:

Od dziś w Biedronce kawa 20 zł taniej i produkty 3+3 gratis. Uwaga na limity