Miała odciążyć przedsiębiorców. Zainteresowanie ulgą wyraźnie maleje

Od półtora roku przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. wakacji od ZUS, czyli zwolnienia z opłacania wybranych składek przez jeden miesiąc w roku. Najnowsze statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują jednak, że zainteresowanie ulgą stopniowo maleje. Najwięcej wniosków wpływało na początku roku, natomiast z każdym kolejnym miesiącem liczba chętnych wyraźnie spada.

Wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 r. i są dostępne dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komorników sądowych. Z ulgi można skorzystać raz w każdym roku kalendarzowym, wybierając dowolny miesiąc zwolnienia z opłacania składek.

Wakacje od ZUS

ZUS przypomina, że zwolnienie obejmuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ulga dotyczy również dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do ich opłacania.

Zwolnienie nie obejmuje natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne ani składek opłacanych za zatrudnionych pracowników. Oznacza to, że przedsiębiorca mimo skorzystania z ulgi nadal musi regulować te należności.

Wniosek tylko przez internet

Aby skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca lub jego pełnomocnik musi złożyć wniosek wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE/eZUS. Dokument należy wysłać z konta płatnika składek.

Istotny jest również termin. Wniosek składa się na miesiąc przed okresem, w którym przedsiębiorca chce zostać zwolniony z opłacania składek. Przykładowo osoby planujące skorzystanie z ulgi w lipcu muszą złożyć dokumenty do końca czerwca.

Coraz mniej chętnych

Jak wynika z danych przedstawionych przez ZUS, przedsiębiorcy najczęściej wybierali wakacje składkowe na początku roku. W styczniu z ulgi skorzystało 134 tys. płatników. Już w lutym liczba ta spadła do 87,2 tys.

W kolejnych miesiącach zainteresowanie nadal malało. W marcu wpłynęło 64,7 tys. wniosków, w kwietniu 55,1 tys., natomiast w maju było ich już tylko 40,9 tys. Według ZUS przedsiębiorcy zdecydowanie częściej wybierają zwolnienie ze składek w miesiącach zimowych.

Miliony złotych pozostają w firmach

Do końca maja przedsiębiorcy złożyli w pierwszej połowie 2026 r. nieco ponad 406 tys. wniosków o wakacje od ZUS.

Dane za cały 2025 r. pokazują skalę wykorzystania tego rozwiązania. Wówczas z wakacji składkowych skorzystało 1 mln 454 tys. przedsiębiorców, a łączna wartość zwolnienia ze składek wyniosła blisko 2 mld zł.

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