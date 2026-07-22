Primark otwiera nowy sklep. Znamy datę wielkiego debiutu

Sieć Primark kontynuuje rozwój w Polsce. Już pod koniec sierpnia klienci zrobią zakupy w nowym salonie w Koszalinie.

– Otwarcie naszego pierwszego salonu w północnej Polsce i dziewiątego w kraju to ważny i ekscytujący krok dla Primark. Cieszymy się, że możemy zaoferować klientom w Koszalinie modę, artykuły do domu i produkty codziennego użytku w atrakcyjnych cenach, jednocześnie kontynuując rozwój naszej sieci w Polsce – powiedział Maciej Podwojski, Sales Director w regionie CEE w Primark.

Otwarcie już 25 sierpnia

Nowy sklep zostanie otwarty we wtorek, 25 sierpnia, o godz. 9.00 w centrum handlowym Forum Koszalin. Salon zajmie ponad 2 tys. m kw. powierzchni handlowej na jednym poziomie.

W ofercie znajdą się produkty znane z pozostałych sklepów sieci, m.in.:

odzież damska, męska i dziecięca,

kosmetyki,

artykuły do domu,

akcesoria lifestylowe,

produkty codziennego użytku,

sezonowe kolekcje oraz podstawowe elementy garderoby.

Ponad 7 mln euro i 60 nowych miejsc pracy

Uruchomienie sklepu oznacza nie tylko poszerzenie oferty handlowej w Koszalinie, ale także korzyści dla lokalnego rynku pracy. Primark poinformował, że inwestycja przekroczyła 7 mln euro, a dzięki nowemu salonowi zatrudnienie znajdzie ponad 60 osób.

Z otwarcia zadowoleni są również przedstawiciele centrum handlowego Forum Koszalin.

– Wybór naszego centrum na nową lokalizację to dla nas ogromny sukces i bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie, szczególnie że jest to pierwszy salon na północy Polski – podkreśliła Urszula Lipińska, Dyrektor Centrum Forum Koszalin.

Primark zapowiada kolejne otwarcia

Koszalin nie będzie ostatnim przystankiem ekspansji marki. Firma zapowiedziała dalszy rozwój zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku Primark otworzył już dwie nowe lokalizacje w Rumunii, a do końca roku planuje uruchomienie kolejnego sklepu. W planach jest także następny salon w Czechach, jednak to Polska pozostaje jednym z najważniejszych rynków dla sieci.

– Od momentu wejścia na polski rynek w 2020 roku spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony klientów, co utwierdziło nas w przekonaniu, że Polska jest jednym z kluczowych rynków wzrostu Primark w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy być dostępni dla jeszcze większej liczby klientów, dlatego do końca 2027 roku planujemy otworzyć w Polsce kolejne trzy lokalizacje – zapowiedział Maciej Podwojski.

Gdzie działa Primark w Polsce?

Po otwarciu sklepu w Koszalinie sieć będzie mieć dziewięć salonów w Polsce. Obecnie sklepy działają już w:

Warszawie (Galeria Młociny),

Poznaniu (Posnania),

Krakowie (Bonarka City Center),

Katowicach (Silesia City Center),

Wrocławiu (Magnolia Park),

Łodzi (Manufaktura),

Bydgoszczy (Zielone Arkady),

Lublinie (Felicity).

Primark potwierdził również, że do końca 2027 roku uruchomi jeszcze trzy kolejne sklepy – w warszawskiej Promenadzie, Atrium Biała w Białymstoku oraz centrum handlowym Kaskada w Szczecinie. Dzięki temu marka jeszcze mocniej umocni swoją pozycję na polskim rynku.

Co to za sieć?

Primark to międzynarodowa sieć handlowa wywodząca się z Irlandii, gdzie została założona w 1969 roku. Dziś marka działa w 19 krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, prowadząc ponad 490 sklepów oraz zatrudniając przeszło 80 tys. pracowników. W ofercie sieci znajdują się przede wszystkim ubrania, obuwie, dodatki, kosmetyki i artykuły do domu. Primark jest znany z szerokiego wyboru produktów w przystępnych cenach.

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