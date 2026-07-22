Primark otwiera nowy sklep. Znamy datę wielkiego debiutu

Sieć Primark kontynuuje rozwój w Polsce. Już pod koniec sierpnia klienci zrobią zakupy w nowym salonie w Koszalinie.
– Otwarcie naszego pierwszego salonu w północnej Polsce i dziewiątego w kraju to ważny i ekscytujący krok dla Primark. Cieszymy się, że możemy zaoferować klientom w Koszalinie modę, artykuły do domu i produkty codziennego użytku w atrakcyjnych cenach, jednocześnie kontynuując rozwój naszej sieci w Polsce – powiedział Maciej Podwojski, Sales Director w regionie CEE w Primark.
Otwarcie już 25 sierpnia
Nowy sklep zostanie otwarty we wtorek, 25 sierpnia, o godz. 9.00 w centrum handlowym Forum Koszalin. Salon zajmie ponad 2 tys. m kw. powierzchni handlowej na jednym poziomie.
W ofercie znajdą się produkty znane z pozostałych sklepów sieci, m.in.:
- odzież damska, męska i dziecięca,
- kosmetyki,
- artykuły do domu,
- akcesoria lifestylowe,
- produkty codziennego użytku,
- sezonowe kolekcje oraz podstawowe elementy garderoby.
Ponad 7 mln euro i 60 nowych miejsc pracy
Uruchomienie sklepu oznacza nie tylko poszerzenie oferty handlowej w Koszalinie, ale także korzyści dla lokalnego rynku pracy. Primark poinformował, że inwestycja przekroczyła 7 mln euro, a dzięki nowemu salonowi zatrudnienie znajdzie ponad 60 osób.
Z otwarcia zadowoleni są również przedstawiciele centrum handlowego Forum Koszalin.
– Wybór naszego centrum na nową lokalizację to dla nas ogromny sukces i bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie, szczególnie że jest to pierwszy salon na północy Polski – podkreśliła Urszula Lipińska, Dyrektor Centrum Forum Koszalin.
Primark zapowiada kolejne otwarcia
Koszalin nie będzie ostatnim przystankiem ekspansji marki. Firma zapowiedziała dalszy rozwój zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku Primark otworzył już dwie nowe lokalizacje w Rumunii, a do końca roku planuje uruchomienie kolejnego sklepu. W planach jest także następny salon w Czechach, jednak to Polska pozostaje jednym z najważniejszych rynków dla sieci.
– Od momentu wejścia na polski rynek w 2020 roku spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony klientów, co utwierdziło nas w przekonaniu, że Polska jest jednym z kluczowych rynków wzrostu Primark w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy być dostępni dla jeszcze większej liczby klientów, dlatego do końca 2027 roku planujemy otworzyć w Polsce kolejne trzy lokalizacje – zapowiedział Maciej Podwojski.
Gdzie działa Primark w Polsce?
Po otwarciu sklepu w Koszalinie sieć będzie mieć dziewięć salonów w Polsce. Obecnie sklepy działają już w:
- Warszawie (Galeria Młociny),
- Poznaniu (Posnania),
- Krakowie (Bonarka City Center),
- Katowicach (Silesia City Center),
- Wrocławiu (Magnolia Park),
- Łodzi (Manufaktura),
- Bydgoszczy (Zielone Arkady),
- Lublinie (Felicity).
Primark potwierdził również, że do końca 2027 roku uruchomi jeszcze trzy kolejne sklepy – w warszawskiej Promenadzie, Atrium Biała w Białymstoku oraz centrum handlowym Kaskada w Szczecinie. Dzięki temu marka jeszcze mocniej umocni swoją pozycję na polskim rynku.
Co to za sieć?
Primark to międzynarodowa sieć handlowa wywodząca się z Irlandii, gdzie została założona w 1969 roku. Dziś marka działa w 19 krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, prowadząc ponad 490 sklepów oraz zatrudniając przeszło 80 tys. pracowników. W ofercie sieci znajdują się przede wszystkim ubrania, obuwie, dodatki, kosmetyki i artykuły do domu. Primark jest znany z szerokiego wyboru produktów w przystępnych cenach.
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