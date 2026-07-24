Od września Blik to zablokuje. Ograniczony dostęp do niektórych transakcji
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Od września Blik to zablokuje. Ograniczony dostęp do niektórych transakcji

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Kasyno zawsze wygrywa
Kasyno zawsze wygrywa Źródło: Unsplash / Leon-Pascal Jc
Polski Standard Płatności, czyli operator systemu Blik, otrzymał zgodę prezesa Narodowego Banku Polskiego na uruchomienie nowego mechanizmu. Pora na odwyk.

Silnie pobudza mózgowy system nagrody, wyzwala złudzenie kontroli oraz napędza przymusowe dążenie do odzyskania przegranych pieniędzy – to jedna z definicji hazardu, czyli gry o pieniądze lub o inne dobra, w której o wyniku decyduje los.

Taka gra stymuluje wydzielanie dopaminy, czyli hormonu przyjemności i ekscytacji, działając na układ nerwowy podobnie jak narkotyki. Ryzyko i niepewność wygranej podnoszą poziom adrenaliny, co mózg zaczyna traktować jako silny bodziec do powtarzania czynności. Gracze wierzą, że kolejna próba przyniesie wygraną i pozwoli im odrobić straty, co wciąga ich w błędne koło. Stąd już prosta droga do uzależnienia. A tego państwo nie toleruje. Polskie państwo też.

Blokowanie płatności na rzecz nielegalnych operatorów. Ponad 55 tysięcy adresów

Hazard jest rozrywką opartą na matematyce i na niewielkiej, systematycznej statystycznej przewadze wbudowanej w każdą hazardową grę. Hazardzista prędzej czy później zbankrutuje, a kasyno, które w porównaniu do gracza ma nieograniczone zasoby – zostanie. Stąd powiedzenie że „kasyno zawsze wygrywa”. Zapewnia mu to prawo wielkich liczb, dlatego kasyna nie interesują się pojedynczym graczem, ani nawet pojedynczym wieczorem. Interesuje je to, co się stanie w ciągu następnego miliona zakładów.

Państwo zwalcza nielegalny hazard, aby chronić obywateli przed uzależnieniami, by zapobiegać przestępczości oraz zapewnić sobie wpływy do budżetu. Pieniądze z legalnego hazardu czy z zakładów bukmacherskich trafiają do budżetu państwa, ale nielegalne kasyna są często powiązane z mafią i praniem brudnych pieniędzy.

Ministerstwo Finansów prowadzi publiczny rejestr stron oferujących nielegalny hazard online, który zawiera już ponad 55 tysięcy adresów. Dostawcy internetu oraz banki mają obowiązek blokować dostęp do stron z czarnej listy oraz uniemożliwiać wykonywanie płatności na rzecz nielegalnych operatorów. Blik także.

Blik nie zablokuje legalnego hazardu. Będzie blokował nielegalne transkacje

Zgodnie z prawem, po wpisaniu adresu do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, operatorzy internetu mają zablokować do niego dostęp z terytorium Polski.

Rozwiązanie, które ma zacząć działać w systemie Blik od 1 września 2026 roku, będzie obejmować etap autoryzacji płatności internetowej. Zanim klient zatwierdzi przekazanie pieniędzy, system zweryfikuje domenę, z której pochodzi transakcja. Jeżeli adres strony znajdzie się na liście serwisów oferujących hazard niezgodnie z ustawą, płatność nie zostanie przyjęta do realizacji.

Mechanizm ma obejmować transakcje obsługiwane zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. Ma to utrudnić nielegalnym operatorom wykorzystywanie pośredników działających poza Polską. Nadal będzie można jednak korzystać z Blika u legalnych firm, które posiadają wymagane zezwolenia, o ile udostępniają taką metodę płatności.

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