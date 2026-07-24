Od września Blik to zablokuje. Ograniczony dostęp do niektórych transakcji

Silnie pobudza mózgowy system nagrody, wyzwala złudzenie kontroli oraz napędza przymusowe dążenie do odzyskania przegranych pieniędzy – to jedna z definicji hazardu, czyli gry o pieniądze lub o inne dobra, w której o wyniku decyduje los.

Taka gra stymuluje wydzielanie dopaminy, czyli hormonu przyjemności i ekscytacji, działając na układ nerwowy podobnie jak narkotyki. Ryzyko i niepewność wygranej podnoszą poziom adrenaliny, co mózg zaczyna traktować jako silny bodziec do powtarzania czynności. Gracze wierzą, że kolejna próba przyniesie wygraną i pozwoli im odrobić straty, co wciąga ich w błędne koło. Stąd już prosta droga do uzależnienia. A tego państwo nie toleruje. Polskie państwo też.

Blokowanie płatności na rzecz nielegalnych operatorów. Ponad 55 tysięcy adresów

Hazard jest rozrywką opartą na matematyce i na niewielkiej, systematycznej statystycznej przewadze wbudowanej w każdą hazardową grę. Hazardzista prędzej czy później zbankrutuje, a kasyno, które w porównaniu do gracza ma nieograniczone zasoby – zostanie. Stąd powiedzenie że „kasyno zawsze wygrywa”. Zapewnia mu to prawo wielkich liczb, dlatego kasyna nie interesują się pojedynczym graczem, ani nawet pojedynczym wieczorem. Interesuje je to, co się stanie w ciągu następnego miliona zakładów.

Państwo zwalcza nielegalny hazard, aby chronić obywateli przed uzależnieniami, by zapobiegać przestępczości oraz zapewnić sobie wpływy do budżetu. Pieniądze z legalnego hazardu czy z zakładów bukmacherskich trafiają do budżetu państwa, ale nielegalne kasyna są często powiązane z mafią i praniem brudnych pieniędzy.

Ministerstwo Finansów prowadzi publiczny rejestr stron oferujących nielegalny hazard online, który zawiera już ponad 55 tysięcy adresów. Dostawcy internetu oraz banki mają obowiązek blokować dostęp do stron z czarnej listy oraz uniemożliwiać wykonywanie płatności na rzecz nielegalnych operatorów. Blik także.

Blik nie zablokuje legalnego hazardu. Będzie blokował nielegalne transkacje

Zgodnie z prawem, po wpisaniu adresu do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, operatorzy internetu mają zablokować do niego dostęp z terytorium Polski.

Rozwiązanie, które ma zacząć działać w systemie Blik od 1 września 2026 roku, będzie obejmować etap autoryzacji płatności internetowej. Zanim klient zatwierdzi przekazanie pieniędzy, system zweryfikuje domenę, z której pochodzi transakcja. Jeżeli adres strony znajdzie się na liście serwisów oferujących hazard niezgodnie z ustawą, płatność nie zostanie przyjęta do realizacji.

Mechanizm ma obejmować transakcje obsługiwane zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. Ma to utrudnić nielegalnym operatorom wykorzystywanie pośredników działających poza Polską. Nadal będzie można jednak korzystać z Blika u legalnych firm, które posiadają wymagane zezwolenia, o ile udostępniają taką metodę płatności.

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