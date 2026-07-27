Kultowa marka stawia na Trójmiasto. Wiadomo, kiedy otwarcie sklepu

Jeszcze kilka lat temu zakupy w Victoria's Secret wymagały zagranicznego wyjazdu albo zamawiania produktów przez internet. Dziś amerykańska marka coraz śmielej zaznacza swoją obecność w Polsce i konsekwentnie otwiera kolejne salony. Tym razem padło na Trójmiasto.

Już 21 sierpnia mieszkańcy Gdańska będą mogli zrobić zakupy w nowym sklepie Victoria's Secret w Forum Gdańsk.

Kolejny krok w ekspansji marki

Victoria's Secret wyraźnie obrała Polskę za jeden z ważniejszych kierunków rozwoju w Europie Środkowej. Po spektakularnych otwarciach w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu przyszedł czas na Gdańsk.

Nowy salon zostanie otwarty w Forum Gdańsk, na poziomie 0.

To kolejne miasto na mapie Polski, w którym klienci będą mogli odwiedzić stacjonarny sklep marki kojarzonej z luksusową bielizną, kosmetykami i charakterystycznymi zapachami. Dotychczasowe otwarcia pokazały, że zainteresowanie jest ogromne – przed salonami ustawiały się długie kolejki, a pierwsze dni działalności przyciągały tłumy klientów.

Kultowe kolekcje i bestsellerowe zapachy

Nowy sklep będzie oferował pełny przekrój najpopularniejszych produktów Victoria's Secret. Na półkach pojawią się kultowe biustonosze, majtki, piżamy oraz odzież domowa, a także szeroka gama kosmetyków i produktów zapachowych.

– W ofercie sklepu znajdują się kultowe biustonosze, majtki i piżamy Victoria's Secret w wielu kolekcjach. Klienci będą mogli również wybierać spośród kosmetyków marki, w tym popularnych perfum, mgiełek i produktów zapachowych, takich jak bestsellerowa woda perfumowana Bombshell – czytamy w informacji prasowej.

Bombshell od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów marki. Kompozycja łączy nuty brazylijskiej purpurowej marakui, waniliowej orchidei z Madagaskaru oraz piwonii i należy do największych bestsellerów Victoria's Secret na całym świecie.

Darmowy brafitting bez zapisów

Nowy salon zaoferuje również usługę, która od kilku lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientek. Mowa o profesjonalnym brafittingu, czyli indywidualnym doborze odpowiedniego biustonosza.

Co istotne, konsultacje będą całkowicie bezpłatne i nie będzie trzeba wcześniej umawiać wizyty. Wystarczy zgłosić się do sklepu podczas zakupów, aby skorzystać z pomocy przeszkolonych pracowników.

Victoria's Secret umacnia pozycję w Polsce

Otwarcie w Gdańsku pokazuje, że ekspansja Victoria's Secret w Polsce wciąż nabiera tempa. Marka konsekwentnie zwiększa liczbę swoich salonów, wybierając największe miasta i najpopularniejsze centra handlowe.

Patrząc na zainteresowanie wcześniejszymi otwarciami, można spodziewać się, że również w Forum Gdańsk nie zabraknie klientów już od pierwszego dnia. Czy i tym razem kolejki klientów będą ustawiały się już przed świtem, czas pokaże.

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