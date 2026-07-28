Bez kasjerów i hot dogów, ale z tańszym paliwem. Nowa sieć stacji paliw w Polsce

Na polski rynek wchodzi Petroprix – rodzinna firma z Hiszpanii, która prowadzi już ponad 240 automatycznych stacji paliw w Hiszpanii, Portugalii, Chile i Panamie. Hiszpanie nie mają wyrafinowanej strategii – stawiają po prostu na niże ceny za litr.

Brak kosztów związanych z personelem i ofertą handlową pozwala ograniczyć wydatki. Czy tym razem taki pomysł na biznes się sprawdzi?

Hiszpanie szukają działek i dobrej lokalizacji. Rynek paliw w Polsce wart miliardy

Pierwsza samoobsługowa stacja hiszpańskiej firmy Petroprix juz w Polsce działa w Cieszynie. „Najwyższej jakości paliwo w najniższej cenie” — chwali się Petropix na swojej stronie. Hiszpanie już szukają nowych lokalizacji w całym kraju.

Realna marża detaliczna wynosi na paliwie na ogół około 20-30 gr/l. Pod koniec lipca ceny na większości stacji zbliżają się do 8 zł za litr. Na stacji Hiszpanów diesel jest po 7,75 zł za litr, a benzyna po 7,25 zł/l. Na pozostałych stacjach w okolicy olej napędowy jest po 7,99 zł/l, a benzyna jest po 7,59 zł/l. Oszczędność na dieslu to 24 grosze, a na benzynie – 34 grosze!

W kraju działa około 7,9 tys. stacji paliw, z czego niemal jedna czwarta należy do Orlenu.Polski rynek detaliczny paliw szacowany jest na około 177 mld zł.

Jak sobie poradził koncern Neste? Finowie porzucili Polskę

Polacy już raz zetknęli się z automatycznymi stacjami paliw – w latach 90. W 1991 roku na polski rynek weszedł fiński koncern paliwowy Neste. Jako pierwszy w kraju wprowadził w pełni samoobsługowy model stacji paliw, co pozwalało mu utrzymać niższe ceny paliw.

Pierwsza polska stacja Neste powstała przy drodze krajowej nr 7 na wysokości miasta Zakroczym w stronę Gdańska. Stacja została wybudowana od zera. Pięć kolejnych stacji wybudowano w Warszawie. Wkrótce Polacy mogą sami tankować na 106 takich stacjach w całej Polsce, ale miało ich być docelowo 150.

W listopadzie 1992 roku czasopismo „Motor” napisało: „Neste wprowadza na polski rynek paliwa bardziej ekologiczne, oznaczane jako CITY. Skład benzyn jest tak dobierany, że ich spalaniu towarzyszy mniejsza emisja trujących tlenków węgla. Poza tym stacja ma bezpieczne zbiorniki paliwa z podwójnym dnem”.

Jednak w grudniu 2012 roku Finowie decydują się na wycofanie z rynku detalicznego i wystawiają polską spółkę na sprzedaż. Powodem są niskie marże na paliwach w Polsce. W kwietniu 2013 roku transakcja zostaje sfinalizowana – polską część Neste przejmuje Shell Polska za kwotę około 80 mln euro.

Dawne samoobsługowe stacje Neste zostają stopniowo włączone do sieci Shell, przez co marka Neste ostatecznie znika z polskich miast w 2014 roku. Niektóre wciąż były samoobsługowe i jak zapowiedział w 2014 roku Shell, miały służyć jako poligon doświadczalny. Shell chciał się dowiedzieć jak w Polsce sprawdza się taki sposób obsługi klientów. Ostatecznie wszystkie zniknęły.

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