Pod tym względem wciąż jesteśmy w czołówce unijnej. Eurostat odkrył karty

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 3,1 proc., co oznacza taki sam wynik, jak miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w czerwcu. Polska pozostaje wiceliderem w UE

Dane unijnego urzędu statystycznego wskazują, że wciąż jesteśmy wiceliderem, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach należących do Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce zajmują ex aequo Bułgaria i Cypr z odczytem na poziomie 3 proc. Na najniższym stopniu podium plasuje się Czechy z wynikiem 3,3 proc. Warto podkreślić, że przed miesiącem stopa bezrobocia u naszych południowych sąsiadów wyniosła 2,9 proc., co dało im pozycję unijnego lidera (wraz z Bułgarią).

Średnia unijna wyniosła w czerwcu 6 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Finlandii, a także w Hiszpanii (odpowiednio 10,3 proc. i 10,1 proc.). Są to jedyne kraje w UE z dwucyfrowym bezrobociem.

Eurostat podał również, że liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w czerwcu 551 tys., wobec 548 tys. w maju i 542 tys. w kwietniu.

Na początku sierpnia powinniśmy poznać wstępne dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stopy bezrobocia w lipcu. Przed miesiącem resort poinformował – co potwierdził w ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) – że bezrobocie w czerwcu wyniosło 5,8 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. względem maja. Z danych GUS wynika, że w poprzednim miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. bezrobotnych, wobec 915,9 tys. miesiąc wcześniej, a zatem w ciągu miesiąca ich liczba spadła o 14,4 tys.

Przypomnijmy, że różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z metodologii. Eurostat pod pojęciem bezrobocia rozumie osoby, które aktywnie poszukują pracy, a mają problem z jej znalezieniem. Wyłącza więc liczną grupę osób, które są zarejestrowane w urzędzie, gdyż zależy im na statusie bezrobotnego, który umożliwia m.in. nieodpłatną opiekę zdrowotną.

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