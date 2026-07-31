Trudna niedziela dla klientów znanego banku. Jest komunikat

PKO BP wydał komunikat, w którym informuje o planowanych pracach serwisowych. Klienci muszą liczyć się z utrudnieniami w najbliższą niedzielę 2 sierpnia, w godzinach 02:00-10:00.

Prace serwisowe w PKO BP. Takie utrudnienia czekają klientów

Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności systemów obsługujących karty kredytowe. We wspomnianych godzinach część operacji związanych z kartami będzie niedostępna.

-W tym czasie nie będzie można wykonać niektórych transakcji powiązanych z kartami kredytowymi – w tym zapłacić nimi w internecie oraz z wykorzystaniem BLIKA. Nie będzie możliwa również ich obsługa w serwisach internetowych i aplikacji mobilnej oraz na Infolinii – z wyjątkiem zastrzeżenia karty – czytamy w komunikacie banku.

Jednocześnie największy polski bank informuje, że transakcje kartami kredytowymi w bankomatach i sklepach stacjonarnych będą obsługiwane standardowo.

Bank zaleca wcześniejsze zaplanowanie ważnych transakcji online i korzystanie z kart kredytowych poza godzinami przerwy technicznej. W przypadku pytań lub wątpliwości warto skorzystać z dostępnych kanałów kontaktu jeszcze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych.

Ostrzeżenie przed oszustami

PKO BP wydał również ostrzeżenie przed cyberprzestępcami, którzy podszywają się pod bank. – Wysyłają e-maile o tematach, np. „Potwierdzenie operacji”. W polu nadawcy podają nazwę PKO Bank Polski, a wiadomości wysyłają z różnych adresów mailowych. Aby wzbudzić zaufanie i uśpić Twoją czujność, w treści mogą podawać nasze numery telefonów lub adresy e-mail, a także nasze logo. Do wiadomości dołączony jest plik Excel (z rozszerzeniem.xls.) ze złośliwym oprogramowaniem. Gdy go otworzysz, na Twoje urządzenie zostanie pobrane złośliwe oprogramowanie, a przestępcy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych i konta – opisuje metody działania oszustów bank.

PKO BP apeluje, aby nie otwierać załączników i nie klikać w linki w podejrzanych e-mailach. Trzeba się wówczas liczyć z utratą pieniędzy i kontroli nad kontem.

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