W tym polskim mieście od roku pracują krócej. Włodarze żałują decyzji?

W sierpniu minie rok od uruchomienia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia napłynęło 150 wniosków, a ostatecznie było ich niemal 2000, ale szansę na przetestowanie krótszego czasu pracy otrzymało 90 pracodawców, zatrudniających w sumie ponad 5000 osób.Pilotaż uruchomiono wraz z początkiem tego roku.

W Szczecinku od roku pracują krócej

Tymczasem tuż przed uruchomieniem naboru, skrócony czas pracy wdrożył urząd miejski w Szczecinku. Od 1 lipca 2025 roku obowiązuje tam 35-godzinny tydzień pracy.

– 35-godzinny tydzień pracy będzie polegał na tym, że pracownicy będą pracowali cztery dni w tygodniu i na zmianę mieli raz w jednym miesiącu wolny piątek, w innym poniedziałek, czyli za każdym razem będą mieli przedłużony weekend. Jednak urząd będzie otwarty dla mieszkańców, jak dotychczas, pięć dni w tygodniu – zapowiadał przed rokiem w wywiadzie dla Portalu Samorządowego burmistrz miasta Jerzy Hardie-Douglas.

Jak wygląda sytuacja po roku? Włodarz prawie 35 tys. miasta zapewnia, że nie żałuje decyzji o wprowadzeniu krótszego czasu pracy. Urzędnicy pracują w trybie zmianowym, co umożliwia wydłużenie godzin przyjmowania mieszkańców.

– Urząd jest czynny de facto dłużej, niż był przed reformą czasu pracy (w skali tygodnia to 42 godziny), a to, czy w danym wydziale pracuje w danej chwili mniej czy więcej osób, szczerze mówiąc, mieszkańców Szczecinka średnio interesuje. Oni chcą przyjść, mieć załatwioną sprawę i tak to się dzieje – podkreśla Jerzy Hardie-Douglas, cytowany przez serwis wnp.pl.

Wdrożenie 35-godzinnego tygodnia pracy spotkało się z zainteresowaniem partnerskiego miasta Szczecinka – niemieckiego Neustrelitz.

Z przeprowadzonego w kwietniu ubiegłego roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że wprowadzenie skróconego czasu pracy w Polsce popiera 47,1 proc. ankietowanych. Niewiele jednak mniej, bo 38,5 proc. respondentów nie odpowiada takie rozwiązanie. 14,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

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