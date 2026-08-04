Będzie zwrot ws. zakazu handlu w niedzielę? Apel z nieoczekiwanej strony

Od 8 lat w Polsce obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. W roku ubiegłym nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

Związkowcy chcą przywrócenia niedziel handlowych

Pomysłodawcą wprowadzenia zakazu niedzielnego handlu byli związkowcy z NSZZ „Solidarność”. Teraz związkowcy, tyle że ze Związkowej Alternatywy postulują przywrócenie niedziel handlowych.

Związek wskazuje, że obecne przepisy są na tyle dziurawe i niespójne, że przeforsowana przez poprzedni rząd i “Solidarność” ustawa stała się „kompletną fikcją”. – Obecne polskie przepisy są niekorzystne dla pracowników i konsumentów. Większość sklepów jest otwartych w niedziele zwane niehandlowymi i są to te placówki, które najgorzej traktują pracowników, a towary w nich są najdroższe i najniższej jakości. Zamknięte są jedynie największe placówki, czyli segment handlu, gdzie Kodeks pracy jest łamany znacznie rzadziej niż w małych sklepach. Innymi słowy obecne przepisy faworyzują śmieciowe zatrudnienie i marną jakość produktów – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Związkową Alternatywę.

Związkowa Alternatywa chce całkowitego zniesienia ograniczeń, ale przy zagwarantowaniu wyższego wynagrodzenia osobom pracującym w ostatnim dniu tygodnia. – Nasza propozycja to 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedziele niż za pracę w dni powszednie. Innymi słowy minimalna płaca godzinowa za pracę w niedziele wynosiłaby 78,50 zł zł (2,5 razy 31,40 zł), a minimalna płaca za ośmiogodzinny dzień pracy w niedziele wynosiłaby aż 628 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu w niedziele pozostałyby otwarte tylko te sklepy, które byłyby gotowe godnie płacić – podkreślają związkowcy.

Warto podkreślić, że Związkowa Alternatywa chce, aby powyższe rozwiązania objęły wszystkie branże, w których ma miejsce praca w niedzielę.

Z przeprowadzonego w połowie czerwca sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że 43,9 proc. Polaków chce zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Niewiele jednak mniej, bo 41,3 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 14,8 proc. respondentów nie ma opinii w tej sprawie.

Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie 30 sierpnia.

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