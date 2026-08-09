Tylu Polaków doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Niepokojący raport

Najnowsze międzynarodowe badanie „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzone przez SD Worx pokazuje, że wielu polskich pracowników doświadcza toksycznych zachowań w miejscu pracy.

Co 4. polski pracownik doświadcza toksycznych zachowań

Z badania wynika, że co czwarty Polak (27 proc.). deklaruje, że doświadczył toksycznych lub szkodliwych zachowań ze strony jednego lub większej liczby współpracowników. Wśród europejskich pracowników odsetek ten jest nieco niższy (24,8 proc.). Problem w naszym kraju dotyka szczególnie młodych osób – do tego typu sytuacji przyznało się aż 31,2 proc. osób poniżej 25. roku życia. Tymczasem w grupie wiekowej 35-49 lat jest to niespełna 26 proc. badanych, a wśród pracowników 65 plus zaledwie 4,4 proc. Różnice widoczne są również pod względem na płci. Nieco częściej takie doświadczenia deklarują Polki (28,7 proc., wobec 24,7 proc. wśród mężczyzn.

Ponadto, jedna czwarta polskich pracowników (24 proc.) ocenia, że jego menedżer ma toksyczny wpływ na zespół. Na tle innych badanych krajów, Polska znajduje się w ścisłej czołówce – wyższe wyniki odnotowano jedynie we Włoszech (27,9 proc.) oraz we Francji i Hiszpanii (po 26,6 proc.). Zdecydowanie rzadziej takie opinie pojawiają się w Finlandii (17,1 proc.), Niemczech (20,1 proc.) czy Holandii (20,6 proc.).

Zaczyna się od „drobnych sygnałów”

– W praktyce bardzo rzadko mamy do czynienia z sytuacjami jednoznacznymi. Toksyczne zachowania w miejscu pracy często zaczynają się od drobnych sygnałów, takich jak brak informacji zwrotnej czy ignorowanie głosu pracownika. Często nie wynikają one ze złej woli, ale np. braku odpowiednich umiejętności czy narzędzi, które umożliwiłyby szybki feedback czy zarządzanie czasem pracy. Szczególnie istotna jest rola managerów, ponieważ to oni w największym stopniu kształtują codzienną kulturę pracy zespołu. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w rozwój liderów, budowanie środowiska opartego na zaufaniu i szacunku oraz oferowanie im narzędzi, które pozwolą zarządzać zespołem. Nowe technologie nie tylko usprawniają proces komunikacji, ale też zdejmują z managerów wiele czasochłonnych zadań i pozwalają skupić się na najważniejszym czyli budowaniu zdrowych relacji w zespole – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Międzynarodowe badanie „2026 HR & Payroll Pulse” zostało przeprowadzone przez SD Worx wśród 5936 pracodawców i 16 500 pracowników w 16 europejskich krajach.

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