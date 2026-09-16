Gdzie może trafić prąd z polskiego atomu? Były minister ostrzega przed groźnym scenariuszem
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Gdzie może trafić prąd z polskiego atomu? Były minister ostrzega przed groźnym scenariuszem

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Piotr Woźniak
Piotr Woźniak Źródło: Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net
– Cała planowana moc pierwszej polskiej elektrowni jądrowej może zostać zarezerwowana dla amerykańskich centrów danych potrzebnych do rozwoju sztucznej inteligencji. Jeśli prywatny inwestor wykupi ją „na pniu”, dla zwykłego odbiorcy nie zmieni to kompletnie nic – ostrzega w rozmowie z „Wprost” były minister gospodarki i i były prezes zarządu PGNiG Piotr Woźniak. Ekspert przekonuje, że Polska coraz częściej ratuje się importem energii, a jedyną racjonalną drogą jest rozwój własnych źródeł i odbudowa krajowej mocy wytwórczej. Bez tego trudno liczyć na niższe rachunki za prąd.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły kolejne w tym roku okresy przywołania na rynku mocy. Co to właściwie oznacza dla polskiego systemu energetycznego i dla nas – zwykłych odbiorców prądu?

Piotr Woźniak: Częstotliwość sięgania po rynek mocy wyraźnie rośnie. Wcześniej, od momentu powołania tego mechanizmu takie przypadki miały miejsce zaledwie dwa razy – we wrześniu 2022 i w listopadzie 2024 roku. Fakt, że obecnie przywołania zdarzają się coraz częściej, świadczy o głębokim i narastającym deficycie mocy w polskim systemie. Umiemy tym zarządzać tylko na dwa sposoby: przywołując moce z odstawionych do rezerwy bloków energetycznych (lub ich części) oraz zwiększając import. Sprowadzamy energię głównie z Niemiec, ale także z Ukrainy, Czech i Szwecji. Jeszcze 10 lat temu byliśmy w Europie Środkowo-Wschodniej znani ze sprzedaży naszych nadwyżek, dziś jesteśmy stałym i pewnym kupcem.

Czy import jest dla nas korzystną alternatywą w sytuacjach awaryjnych?

Jest niesłychanie drogi. Okresowo eksportujemy energię z Polski, gdy pojawiają się chwilowe nadwyżki, ale różnica cenowa między tym, co sprzedajemy, a tym, co kupujemy, wynosi jak jeden do trzech. Jeśli sprzedajemy za 1, to kupujemy za 3. Saldo zagranicznego handlu energią jest dla Polski głęboko ujemny, co obciąża spółki energetyczne, a w konsekwencji trafia bezpośrednio na nasze rachunki. Do tego dochodzi problem samych opłat mocowych. Kiedyś, w czasach PRL, istniały tzw. stopnie zasilania czyli nieprzekraczalne limity poboru mocy i energii. Po transformacji uznano je za symbol dawnego ustroju i z nich zrezygnowano, ale kilkanaście lat temu wprowadzono w to miejsce tzw. rynek mocy.

Źródło: Wprost
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