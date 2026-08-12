Praca po godzinach to polska codzienność. Badanie pokazuje skalę zjawiska

12 sierpnia przypada Światowy Dzień Pracoholika. Z tej okazji PAYBACK zbadał, jak Polacy łączą pracę z życiem prywatnym. 67 proc. aktywnych zawodowo respondentów dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją równowagę między tymi sferami. Odpowiedzi dotyczące codziennych nawyków pokazują jednak, że deklarowany work-life balance nie zawsze idzie w parze z rzeczywistością.

Praca wkracza w czas wolny

Ponad połowa badanych nie określa siebie jako pracoholików. Takiej deklaracji udzieliło 58 proc. respondentów, podczas gdy 19 proc. przyznało, że ma skłonność do nadmiernego angażowania się w pracę.

– Co ciekawe, wysoka ocena własnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w codziennych nawykach. Odpowiedzi respondentów pokazują, że wielu Polaków wciąż mierzy się z wyzwaniami związanymi z oddzieleniem pracy od czasu wolnego – czytamy w raporcie PAYBACK.

Jednocześnie 51 proc. pracowników wykonuje obowiązki zawodowe poza standardowymi godzinami co najmniej kilka razy w miesiącu. Najczęściej powodem są odpowiedzialność za zespół i projekty (31 proc.), duża liczba obowiązków (26 proc.) oraz lubienie swojej pracy (22 proc.).

Praca wpływa także na życie towarzyskie. Aż 49 proc. badanych przyznało, że zdarza im się odkładać prywatne plany z powodu obowiązków zawodowych. 11 proc. robi to regularnie.

– Ciekawa w badaniu jest rozbieżność między deklaracjami a realiami: pracoholikami czuje się tylko 19 proc. badanych, ale problem z odcięciem się od pracy zgłasza ponad dwa razy więcej osób. To ślad „cichego pracoholizmu” – stałej dostępności, myślenia o pracy po godzinach i braku czasu na regenerację, po części napędzanego lękiem przed przegapieniem czegoś ważnego (FOMO) – komentuje Anna Muszyńska-Jurków, HR Director w PAYBACK Polska.

Urlop bez maila? Nie wszystkim przychodzi to łatwo

Podczas urlopu 35 proc. pracujących Polaków w ogóle nie sprawdza służbowych maili ani komunikatorów, a kolejne 34 proc. robi to sporadycznie. Znacznie trudniej jest całkowicie przestać myśleć o pracy. 46 proc. respondentów przyznaje, że często lub bardzo często wraca do niej myślami po godzinach. Tylko 10 proc. nigdy tego nie doświadcza.

Najskuteczniejszym sposobem na odpoczynek od pracy okazują się przede wszystkim:

rodzina i znajomi – 48 proc.;

podróże – 36 proc.;

hobby – 36 proc.;

sport – 29 proc.

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