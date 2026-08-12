7 mld zł na potężny zbiornik wody na szczycie góry? Będzie skala giga

Tak to już jest z produkcją prądu, że w każdej sekundzie musi być równa zużyciu. Sieć elektryczna nie znosi zarówno nadmiaru, jak i braku, dlatego zamiast marnować prąd z nadwyżek warto ją zmagazynować.

Jezioro Rożnowskie zostało już oficjalnie wskazane jako lokalizacja dla nowej elektrowni szczytowo-pompowej, która ma stać się największym magazynem energii w kraju. Według ministra energii Miłosza motyki, fundamentem nowego systemu energetycznego w Polsce będą rozproszone źródła energii oraz magazyny, które pozwolą zwiększyć elastyczność pracy sieci.

Nowy zbiornik wody przechowa dużo energii. Budowa w gminie Łososina Dolna

Jak informował Tauron Polska Energia, planowana inwestycja jest szacowana na około 7 md zł, a jej budowa potrwa blisko dekadę. Elektrownia szczytowo – pompowa Rożnów II będzie największym magazynem energii w Polsce, o mocy około 700-767 MW i pojemności energetycznej ponad 3 GWh.

Będzie, ale dopiero po wybudowaniu ogromnego zbiornika wody na szczycie góry – róznica poziomów wyniesie prawdopodobnie około 140 metrów. Inwestycja planowana jest w gminie Łososina Dolna, głównie na terenach Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Lasów Państwowych oraz spółki Tauron Ekoenergia.

Projekt zakłada budowę górnego zbiornika wodnego, który zostanie połączony z Jeziorem Rożnowskim za pomocą systemu tuneli, rurociągów i pomp. W okresach, gdy energia elektryczna jest tania i występują jej nadwyżki z OZE, woda będzie pompowana tanim kosztem z Jeziora Rożnowskiego do górnego zbiornika. W momentach wysokiego zapotrzebowania na energię lub niższej produkcji z OZE, woda zostanie spuszczona z powrotem przez turbiny do dolnego zbiornika.

Prąd i powódź. Jezioro Rożnowskie gotowe na nowe okoliczności

Nowy zbiornik będzie pełnił także funkcję dodatkowego bufora przeciwpowodziowego. Przyjmie do 10 proc. dopływu fali powodziowej Dunajca do Jeziora Rożnowskiego.

Inwestycja będzie realizowana przez koncern Tauron Polska Energia. Budowa ma rozpocząć się w 2028 roku, a jej zakończenie i oddanie obiektu do użytku zaplanowano na 2034 lub 2035 rok. Wskaźnik local content przy budowie ma wynosić 80 procent.

Po jej zakończeniu Rożnów II stanie się największą elektrownią szczytowo‑pompową w Polsce, wyprzedzając działającą od 1979 roku Porąbkę‑Żar (550 MW).

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