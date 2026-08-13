Klienci przestają ufać reklamom. Jeden trend zmienia marketing

Właśnie dlatego nagrania wideo stały się jednym z najskuteczniejszych narzędzi budowania zaufania do marki. Pozwalają pokazać nie tylko to, co firma oferuje, lecz przede wszystkim to, kto za nią stoi i w jaki sposób podchodzi do klientów. W świecie, w którym konsumenci każdego dnia stykają się z setkami komunikatów reklamowych, autentyczna obecność przed kamerą coraz częściej okazuje się przewagą trudną do skopiowania.

Zaufanie nie powstaje po przeczytaniu jednego hasła

Większość decyzji zakupowych poprzedza proces zdobywania informacji. Potencjalni klienci odwiedzają stronę internetową, przeglądają profile w mediach społecznościowych, czytają opinie i porównują dostępne rozwiązania. Zanim zdecydują się na kontakt, próbują odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie – czy tej firmie można zaufać? Treści pisane odgrywają w tym procesie ważną rolę, jednak nie są w stanie przekazać wszystkiego. Film pozwala zobaczyć sposób komunikacji, usłyszeć ton głosu oraz ocenić, czy osoba występująca przed kamerą rzeczywiście zna się na tym, o czym mówi. To właśnie te pozornie drobne elementy sprawiają, że odbiorca zaczyna postrzegać markę jako bardziej wiarygodną. Nie chodzi przy tym o perfekcyjnie wyreżyserowane nagrania. Znacznie większe znaczenie ma spójność przekazu oraz naturalność, ponieważ to one budują poczucie autentyczności, którego nie da się osiągnąć samym sloganem reklamowym.