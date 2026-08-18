Trudny początek tygodnia dla dolara i euro. Kursy walut 17 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 17 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7137 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3075 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5903 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0336 zł.
Kursy walut 17 sierpnia? Dolar i euro w dół
Kursy walut – poniedziałek, 17 sierpnia
- dolar –3,7137 zł
- euro –4,3075 zł
- frank szwajcarski – 4,5903 zł
- funt szterling – 5,0336 zł
Kursy walut w ubiegłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 14 sierpnia
- dolar –3,7300 zł
- euro –4,3100 zł
- frank szwajcarski – 4,5849 zł
- funt szterling – 5,0436 zł
Kursy walut – czwartek, 13 sierpnia
- dolar – 3,7362 zł
- euro – 4,3058 zł
- frank szwajcarski – 4,5963 zł
- funt szterling – 5,0363 zł
Kursy walut – środa, 12 sierpnia
- dolar – 3,7300 zł
- euro – 4,3033 zł
- frank szwajcarski – 4,5892 zł
- funt szterling – 5,0393 zł
Kursy walut – wtorek, 11 sierpnia
- dolar – 3,7270 zł
- euro – 4,2996 zł
- frank szwajcarski – 4,5956 zł
- funt szterling – 5,0332 zł
Kursy walut – poniedziałek, 10 sierpnia
- dolar – 3,7226 zł
- euro – 4,3037 zł
- frank szwajcarski – 4,6063 zł
- funt szterling – 5,0268 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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