„Biegają z pustą taczką”. Tak polskie firmy tracą czas i pieniądze

Na pytanie o to, kiedy firma potrzebuje nowej strategii, trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. W praktyce znacznie ważniejsze od samego momentu jej stworzenia jest zrozumienie, że strategia nie jest dokumentem, który przygotowuje się raz na kilka lat i odkłada do szuflady. Jest procesem, który powinien rozwijać się razem z przedsiębiorstwem, ponieważ tylko wtedy pozostaje użytecznym narzędziem wspierającym decyzje biznesowe i zwiększającym efektywność organizacji.
Warto więc zacząć od samej istoty strategii. Jej podstawowym zadaniem jest wyznaczanie kierunku działania w długim horyzoncie czasowym. To właśnie ta perspektywa odróżnia ją od codziennej operacyjności, która koncentruje się na bieżących zadaniach, problemach i konieczności reagowania na sytuacje pojawiające się niemal z godziny na godzinę. Oba obszary są przedsiębiorstwu potrzebne, jednak dopiero zachowanie właściwych proporcji pomiędzy nimi pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną.
Gdy operacyjność zaczyna rządzić firmą
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.