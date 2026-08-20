„Biegają z pustą taczką”. Tak polskie firmy tracą czas i pieniądze

Na pytanie o to, kiedy firma potrzebuje nowej strategii, trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. W praktyce znacznie ważniejsze od samego momentu jej stworzenia jest zrozumienie, że strategia nie jest dokumentem, który przygotowuje się raz na kilka lat i odkłada do szuflady. Jest procesem, który powinien rozwijać się razem z przedsiębiorstwem, ponieważ tylko wtedy pozostaje użytecznym narzędziem wspierającym decyzje biznesowe i zwiększającym efektywność organizacji.

Warto więc zacząć od samej istoty strategii. Jej podstawowym zadaniem jest wyznaczanie kierunku działania w długim horyzoncie czasowym. To właśnie ta perspektywa odróżnia ją od codziennej operacyjności, która koncentruje się na bieżących zadaniach, problemach i konieczności reagowania na sytuacje pojawiające się niemal z godziny na godzinę. Oba obszary są przedsiębiorstwu potrzebne, jednak dopiero zachowanie właściwych proporcji pomiędzy nimi pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną.

Gdy operacyjność zaczyna rządzić firmą