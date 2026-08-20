Polacy kochają wróżenie – z fusów, z kart, z ręki. Ile to kosztuje?

Wróżki i siły nadprzyrodzone towarzyszą Polakom od kołyski. W chętnie czytanej bajce „Śpiąca królewna” dobre wróżki przybywają, aby dać dziewczynce urodę oraz piękny głos. W bajce o Kopciuszku dobra wróżka zamienia zwykłą dynię w piękną karocę, myszy w rumaki, a szczury w stajennych. Kto zdąży wyrosnąć z bajek, tego od razu łapie w sidła na około sześć lat wróżka Zębuszka.

Szkoła to tylko kontunuacja tego trendu, bo w polskiej literaturze sił nadprzyrodzonych również nie brakuje: wróżka Goplana z Balladyny Juliusza Słowackiego, czy ludowe gusła i pogańskie rytuały w „Dziadach” Mickiewicza. W dorosłym życiu co roku Polacy spotykają się na imieninach Andrzeja, gdzie przyszłość można wyczytać z rzuconej skórki od jabłka, monet, trzech kubków czy z zastygniętego w wodzie wosku.

Po takim treningu wróżby wydają się po prostu zwykłą częścią życia.

Albo na poważnie, albo wcale. W co wierzył Józef Piłsudski?

Marszałek Józef Piłsudski jest w gronie głównych polskich liderów historycznych. Józef Piłsudski mocno wierzył w zjawiska nadprzyrodzone, los i przeznaczenie. Interesował się snami oraz spirytyzmem, a w Belwederze zdarzało mu się organizować nocne seanse. Podczas zesłania w Tunce młodemu Piłsudskiem wróżżono z fusów lub jaj. Początkowo z tego żartował, jednak z czasem zauważył, że przepowiednie zaczynają się spełniać. Właśnie z wróżb dowiedział się, że zostanie naczelnikiem.

Marszałek wierzył, że w nocy odwiedzają go duchy, przez co często wolał spać przy zapalonym świetle. „Stale co wieczora, gdym się położył, słyszałem wyraźne kroki do koła mojego łóżka, ku oknu i z powrotem. Po tym zaczynało się stukanie w szklane naczynie z owocami, w klosz lampki elektrycznej. Jednym słowem cała seria dźwięków niemożliwych do wytłumaczenia. Jednego się zawsze obawiałem: żeby to”coś„ mnie nie tknęło, dlatego paliłem światło” – tłumaczył.

Traktował świat niewidzialny jako realną część ludzkiego życia. Uważał, że losy Polski oraz jego własne są zapisane w siłach wyższych. „Mąż uważał, że do telepatii, jak i do innych niewyjaśnionych dotąd przez naukę zjawisk psychicznych trzeba odnosić się poważnie, albo nie zajmować się nimi wcale” – mówiła jego żona Aleksandra.

Kto korzysta z usług wróżek i wróżbitów? Mnóstwo znanych osób

Poważnie do wróżenia podchodzi w Polsce ponad 125 tysięcy osób, dla których jest to po prostu zawód i pomysł na biznes. Są rozsiani po całej Polsce i klientów im nie brakuje.

Andrzej Lepper często odwiedzał w Człuchowie jednego z najsłynniejszych polskich jasnowidzów. Po tragicznej śmierci Leppera w jego gabinecie odnaleziono horoskopy i zaklęcia mające wywołać przypływ gotówki – pisała w 2011 roku „Gazeta Wyborcza". Żona generała Wojciecha Jaruzelskiego, Barbara Jaruzelska, nosiła tajemniczy talizman, który miał jej pomagać w łagodzeniu objawów choroby serca.

– Bardzo lubię wróżby i horoskopy, poprawiają mi humor – mówiła w wywiadzie dla „Vivy!” Elżbieta Bieńkowska, była unijna komisarz, wcześniej wicepremier oraz minister infrastruktury i rozwoju, obecnie przewodnicząca brukselskiego think tanku Centre for European Policy Studies. Okazało się, że chodzi do wróżek i wierzy w numerologię. – Jestem Wodnikiem. Wszystko w moim życiu dzieje się w sposób bardzo naturalny dzięki mojej dobrej pracy. Ta pani nic o mnie nie wiedziała, a wszystko się zgadzało, nawet daty – stwierdziła.

Mariusz Kamiński potwierdził, że gdy kierował Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA), agent tej instytucji poszedł z wizytą do wróżki. Biuro sprawdzało w ten sposób nietypową hipotezę dotyczącą jednego z ministrów rządu Jarosława Kaczyńskiego i jego domniemanych związków z numerologią. Wróżka związki wykluczyła.

Rynek ezoterki wart miliardy. Ile miesięcznie zarabia wróżka?

Rynek astrologii na świecie osiągnął w 2021 roku wartość 12,8 miliarda dolarów i według raportu Allied Market Research „Astrology Market Size, Share and Industry Analysis” bedzie nadal rósł. Prognozy wskazują, że do 2031 roku jego wartość sięgnie aż 22,8 miliarda dolarów.

Wizyta u wróżki kosztuje Polaka około 300 zł, ale u najlepszych – nawet 800 zł i więcej. Konsultacja tarotowa waha się od 80 do 400 złotych. Rytuały feng shui bywają jeszcze droższe i potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Ostateczna cena zależy jednak od czasu trwania, rodzaju wróżb oraz popularności i miasta, w którym przyjmuje wróżka.

Według danych Gazeta.pl, wróżbici i wróżki zarabiają średnio od 6 200 zł do 8 700 zł brutto miesięcznie. Przy około 20 konsultacjach tygodniowo i wyższych stawkach przychód może przekroczyć nawet 16 tys. zł miesięcznie. Najlepiej zarabiają ci, którzy są rozpoznawalni w Internecie.

A co o wróżbach mówi nauka? Chęć poznania przyszłości pomaga obniżyć poziom lęku i daje złudzenie panowania nad własnym losem. Dla jednych to rozrywka, dla innych – realny substytut terapii.

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