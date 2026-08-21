Pilny komunikat znanego banku. Klientów czekają utrudnienia

PKO BP wydał komunikat, w którym informuje klientów o zaplanowanej na najbliższą niedzielę (23 sierpnia) przerwie technicznej. Przez sześć godzin nie będą działać serwisy internetowe i aplikacja mobilna. – W najbliższą niedzielę, w godz. 00:01-06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. W tym czasie będą one niedostępne – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez bank.

Przerwa techniczna w PKO BP

Jednocześnie instytucja informuje, że w tym czasie działać będą:

Karty płatnicze – bez problemu zapłacisz za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacisz gotówkę z bankomatu

Potwierdzanie internetowych płatności kartą 3D-Secure kodem SMS i PIN-em do karty

Potwierdzanie transakcji – mobilną autoryzację zastąpią kody SMS

– Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej – radzi bank.

W nadchodzący weekend z utrudnieniami muszą liczyć się również klienci Erste Bank Polska. Prace serwisowe rozpoczną się 22 sierpnia, czyli już jutro, a zakończą się w niedzielę. W tym czasie niedostępna będzie części usług cyfrowych i transakcyjnych.

Najwcześniej, bo w sobotę o godzinie 22:00, niedostępny będzie Kantor Erste. Przerwa w jego działaniu potrwa do niedzieli do godziny 7:00. O 23:00, rozpoczną się ograniczenia dotyczące aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, przelewów zwykłych i natychmiastowych, BLIKA oraz płatności internetowych realizowanych przez Przelewy24. Większość tych usług ma zostać przywrócona w niedzielę o godzinie 7:00. Wyjątkiem będzie aplikacja mobilna, która częściowo zacznie działać już o godzinie 3:00.

Aplikacja mobilna Erste Bank Polska będzie niedostępna od soboty od godziny 23:00 do niedzieli do godziny 3:00. W niedzielę między 3:00 a 7:00 aplikacja będzie działała częściowo. W tym czasie użytkownicy sprawdzą stan konta, historię transakcji sprzed rozpoczęcia przerwy, a także listę zakupionych biletów i opłaconych parkingów. Nie wszystkie funkcje będą jednak dostępne, dlatego osoby planujące ważne operacje finansowe powinny wykonać je wcześniej.

komunikatu banku wynika, że podczas przerwy klienci nadal będą mogli płacić kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych. Karta będzie również działała w bankomatach innych niż urządzenia oznaczone logo Erste. Jednocześnie w sobotę od północy do godziny 4:00 nie będzie można wypłacać pieniędzy kartą z bankomatów z logo Erste. W tym samym czasie niedostępna będzie także wpłata kartą we wpłatomatach oznaczonych logo banku. W sobotę między 0:00 a 4:00 klienci nie zobaczą również kart w aplikacji mobilnej ani w bankowości internetowej. Nie oznacza to jednak, że karta fizyczna przestanie działać w sklepach — bank wyraźnie wskazał, że płatności kartą pozostaną dostępne.

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