30 największych polskich sukcesji. „Nie wróży to dobrze przyszłości biznesu”

Wzięliśmy pod lupę 100 największych polskich firm rodzinnych. Największych pod względem przychodów za 2024 r. Chociaż formalnej definicji firmy rodzinnej w polskim prawie nie ma, to postawiliśmy na, naszym zdaniem, taką najbardziej uczciwą. Firma rodzinna to po prostu taka, w której na wysokich stanowiskach występuje co najmniej dwóch członków rodziny ją kontrolującej. Taki zresztą ranking opublikowaliśmy w marcu tego roku na łamach „Wprost”. Teraz postanowiliśmy wgryźć się głębiej w biznesowe plany danej rodziny. Interesowała nas odpowiedź na proste pytanie: czy rodzinna firma jest już po sukcesji. Innymi słowy, czy założyciele największych firm rodzinnych w kraju przekazali zarządzanie i decyzyjność w swoim biznesie nowemu pokoleniu.

Z firmą do grobu