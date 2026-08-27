30 największych polskich sukcesji. „Nie wróży to dobrze przyszłości biznesu”

Nie wygląda to najlepiej. Spośród 100 największych polskich firm rodzinnych jedynie 30 przeprowadziło już u siebie sukcesję. Kolejnych 11 sukcesję powoli wdraża. Ale ponad połowa rodzin o sukcesji kompletnie milczy. Nie wróży to dobrze przyszłości polskiego biznesu.
Wzięliśmy pod lupę 100 największych polskich firm rodzinnych. Największych pod względem przychodów za 2024 r. Chociaż formalnej definicji firmy rodzinnej w polskim prawie nie ma, to postawiliśmy na, naszym zdaniem, taką najbardziej uczciwą. Firma rodzinna to po prostu taka, w której na wysokich stanowiskach występuje co najmniej dwóch członków rodziny ją kontrolującej. Taki zresztą ranking opublikowaliśmy w marcu tego roku na łamach „Wprost”. Teraz postanowiliśmy wgryźć się głębiej w biznesowe plany danej rodziny. Interesowała nas odpowiedź na proste pytanie: czy rodzinna firma jest już po sukcesji. Innymi słowy, czy założyciele największych firm rodzinnych w kraju przekazali zarządzanie i decyzyjność w swoim biznesie nowemu pokoleniu.
Z firmą do grobu
Źródło: Wprost
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