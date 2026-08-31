Firma jednego z najbogatszych Polaków zwalnia. Pracę straci prawie 500 osób
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Firma jednego z najbogatszych Polaków zwalnia. Pracę straci prawie 500 osób

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Utrata pracy
Utrata pracy Źródło: Shutterstock / Hryshchyshen Serhii
Szykuje się fala redukcji w ceramicznym gigancie Cersanit. Należąca do Michała Sołowowa firma planuje zwolnić niemal 500 pracowników.

Jak podaje RMF FM, produkujący płytki ceramiczne, gresy oraz kompleksowe wyposażenie łazienek Cersanit S.A. zgłosił do urzędu pracy zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Zwolnienia w Cersanit. Pracę straci niemal 500 osób

Z informacji przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie (woj. lubelskie) wynika, że zwolnienia obejmą łącznie 487 osób. Konkretnie chodzi o pracowników zakładów produkcyjnych w Krasnymstawie, a także w Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Cały proces redukcji ma się odbywać etapami i zakończyć jeszcze w tym roku.

W zeszłym tygodniu przedstawiciele urzędu pracy pojawili się w zakładzie Cersanitu. Pracownicy, których dotkną planowane zwolnienia, mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości pomocy po utracie pracy. – Zarówno podczas konsultacji indywidualnych w siedzibie firmy, jak również w siedzibie urzędu pracy udzielono informacji zwalnianym osobom o dostępnych formach pomocy –podkreśla Kamil Hukiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie.

Co jest powodem zwolnień? Sama firma wskazuje przede wszystkim znaczący wzrost kosztów energii oraz surowców potrzebnych do produkcji. Cersanit zwraca również uwagę na problemy związane z rynkiem ukraińskim. Chodzi o utrzymujące się zakłócenia zarówno w produkcji, jak i handlu. Jednocześnie popyt na produkty Cersanitu miał okazać się niższy od wcześniejszych założeń. Firma odnotowała także spadek liczby zamówień oraz sprzedaży. W tej sytuacji władze organizacji zdecydowały o ograniczeniu skali działalności i skoncentrowaniu produkcji na bardziej efektywnym parku maszynowym, co ma pozwolić przedsiębiorstwu dostosować działalność do obecnych warunków rynkowych.

Z danych, które przytacza RMF FM wynika, że Cersanit zatrudnia obecnie ok. 5,5 tys. osób. W portfolio firmy znajdują się m.in. marki Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik i Pilkington's.

Właścicielem Cersanitu jest Michał Sołowow, przedsiębiorca i inwestor, którego majątek obejmuje m.in. udziały w grupach działających w branży chemicznej, podłóg i ceramiki, a także w sektorze nowych technologii i energetyki. Sołowow znalazł się na drugim miejscu w najnowszym rankingu 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Jego majątek szacowany jest na niemal 23 mld zł.

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Opracował:
Źródło: RMF FM