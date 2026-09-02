Ściany z dużych drewnianych klocków. Czy to się przyjmie w Polsce?

Niemiecki startup ze Stuttgartu opracował mikromodułowy system wznoszenia ścian z masywnych drewnianych klocków – tzw. BRIQ-ów.

Do produkcji klocków wykorzystuje wyłącznie tanie drewno uszkodzone przez szkodniki (np. korniki), powalone przez wiatr lub słabej jakości drewno przemysłowe, które normalnie trafiłoby do spalenia. System działa jak gigantyczne klocki Lego i przyspiesza pracę na budowie.

Dom jednorodzinny w miejscowości Klötze w Niemczech o powierzchni 320 m2 czterososobowa ekipa postawiła zaledwie w 14 dni. Do jego budowy wykorzystano około 2900 gotowych BRIQ-ów.

Drewniane klocki w dwóch rozmiarach. Można je ustawiać ręcznie

Klocki z litego drewna o wadze 17–25 kg są precyzyjnie docinane przez roboty i łączone na budowie bez użycia ani grama kleju czy zaprawy – wyłącznie za pomocą bukowych kołków.

Według producenta – firmy TRIQBRIQ – to technologia mikromodułowa, ponieważ pojedyncze klocki można przenosić i ustawiać ręcznie, a ścianę składa się z nich bezpośrednio na budowie. Kolejne warstwy klocków łączy się mechanicznie.

BRIQ powstaje z krótszych odcinków kantówek z drewna iglastego, które są układane w trzech krzyżujących się kierunkach i łączone za pomocą karbowanych kołków. Według dokumentacji, udział drewna świerkowego lub sosnowego wynosi około 93,5 proc., a pozostałe 6,5 proc. przypada na bukowe kołki. Jest to drewno bez chemicznej impregnacji, wysuszone do określonej wilgotności.

Do produkcji klocków można wykorzystać drewno z trzebieży, drewno uszkodzone przez wichury lub owady, krótkie odcinki powstające w tartakach oraz odzyskane drewno budowlane, jeśli spełnia wymagania jakościowe. Cena za 1 m2 powierzchni z klocków to około 210–240 euro, czyli 909 – 1040 zł.

Ścianę da się rozebrać, a drewniane klocki odzyskać. Ważna dodatkowa izolacja

Producent oferuje dwa podstawowe warianty systemu klocków:

WS25 jest przeznaczony przede wszystkim do wykonywania ścian nośnych i zewnętrznych. Standardowy klocek mierzy 50 x 25 x 25 cm.

WS15 tworzy masywną ścianę wewnętrzną grubości 15 cm. Dostępne elementy wymiar 25 cm x 25 lub 50 cm x 15 cm.

Elementy układa się mijankowo, a następnie rygluje kołkami bukowymi przechodzącymi między sąsiednimi modułami. Powstaje w ten sposób masywna drewniana ściana. Śruby, kotwy i stalowe okucia są one potrzebne między innymi do połączenia ścian z fundamentem, stropem i dachem, a w budynkach wielokondygnacyjnych do zespolenia kolejnych kondygnacji. Gotowe już ściany z klocków można też w razie potrzeby rozebrać i odzyskać.

Same drewniane klocki to za mało, żeby w domu czy mieszkaniu było ciepło – konieczna jest dodatkowa izolacja od zewnątrz. Od strony pomieszczeń drewno samo w sobie może być ozdobą, albo można je zasłonić tynkiem. Przewody elektryczne można poprowadzić w wyfrezowanych wcześniej bruzdach i otworach.

Porównanie cen domu z pustaków i z klocków. Niewielka różnica?

Producent nie publikuje stałego cennika systemu. Kosztorys jest przygotowywany indywidualnie. Średni koszt budowy domu w systemie TRIQBRIQ (z drewnianych klocków XXL) w wersji pod klucz wynosi średnio od 2500 euro do 3500 euro (około 10 700 zł – 15 000 zł) za 1 m2 powierzchni użytkowej brutto.

Dla porównania: koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej domu z pustaków (w technologii murowanej) wynosi średnio od 3700 do 4 500 zł w stanie surowym zamkniętym, od 5000 do 6500 zł w stanie deweloperskim, oraz od 6500 do 9000 zł w wykończeniu „pod klucz”.

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