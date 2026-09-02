Niepokojące dane ws. cen gazu. Tak drogo nie było od trzech lat

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) przekroczyły poziom 70 euro za MWh (konkretnie 70,09 euro). Po raz ostatni takie ceny były widziane na przełomie 2022 i 2023 roku, czyli ponad trzy lata temu.

Ceny gazu najwyższe od trzech lat

Jak pisze Business Insider Polska, bezpośrednim impulsem do wzrostu notowań stały się niedzielne działania militarne. Amerykańskie wojsko uderzyło w irańskie wyrzutnie rakiet rozmieszczone w Cieśninie Ormuz, przerywając trwający miesiąc okres zawieszenia broni. Teheran odpowiedział wystrzeleniem pocisków w stronę baz USA zlokalizowanych w Jordanii, określając ten krok jako reakcję odwetową na wcześniejsze uderzenie.

Tymczasem państwa europejskie stoją przed koniecznością szybkiego napełnienia magazynów gazowych przed październikowym startem sezonu grzewczego.

Jak pokazują najnowsze dane firmy Gas Infrastructure Europe, zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej wynoszą 64,7 proc., podczas gdy pięcioletnia średnia dla tego okresu wynosi 81,8 proc. Różnica pokazuje, jak duży dystans dzieli Europę od poziomów uznawanych za bezpieczne. To oznacza, że przed zimą konieczne będzie będzie dokonanie znaczących "zastrzyków" gazu do miejsc składowania tego paliwa.

Europa i Azja konkurują obecnie o pozyskanie gazu z ograniczonej globalnej puli, a ceny paliwa mogą pozostać wysokie. – Europa staje się coraz bardziej zależna od globalnego LNG, a dostawy gazu z Zatoki Perskiej są wciąż poważnie zakłócone. Jednocześnie zapasy gazu w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, są niskie, jak na tę porę roku. To oznacza, że przed zimą konieczne są znaczne “zastrzyki” gazu – napisał w rynkowej nocie Arne Lohmann Rasmussen, główny analityk w AS Global Risk Management.

Dane Gas Infrastructure Europe pokazują, że w Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 52,6 proc., a średnia 5-letnia to 80,4 proc. W Polsce w magazynach gazu jest 34,16 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 92,7 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 94,5 proc.

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