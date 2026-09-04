Nieprzypadkowy opłatek i wino podczas mszy. Gdzie księża je kupują?

Jezus dzielił się z apostołami chlebem i winem, nakazując im powtarzać ten gest na jego pamiątkę: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne”. Wypełniając ten obowiązek liturgiczny, księża muszą bardzo uważać gdzie kupują opłatki oraz wino mszalne.

Biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk zaapelował do księży, zakonników oraz zakrystianów o ścisłe przestrzeganie zasad dotyczących chleba i wina używanych podczas Eucharystii. „Użycie niezatwierdzonych produktów może podważyć godziwość celebracji, a w przypadku win z niedozwolonymi dodatkami – nawet ważność konsekracji”. I co teraz?

Przemyślane zakupy. Dostawcy z listy Episkopatu

Młyny kościelne mielą powoli, ale to nie znaczy, że Kościół katolicki nie idzie z duchem czasu. Idzie – zwlaszcza na zakupy. Według zaleceń biskupa, przy produkcji opłatków dopuszczalne są wyłącznie produkty o niskiej zawartości glutenu.

„Hostie i komunikanty muszą być wypiekane z czystej pszenicy, bez dodatków zmieniających naturę chleba, takich jak cukier, miód, owoce, przyprawy, barwniki czy konserwanty” – przypomina biskup bydgoski. Są też konkretne zalecenia dotyczące wina mszalnego.

Przepisy liturgiczne pozwalają na stosowanie zarówno białego, jak i czerwonego wina podczas mszy. Krew Jezusa sugeruje wino czerwone, ale w kościele katolickim zwyczajowo najczęściej używa się wina białego. Decydują względy praktyczne – czerwone wino zostawia trudne do sprania plamy na białych chustach liturgicznych (puryfikaterzach).

Bardzo krótka lista dostawców. Diecezje założyły swoją platformę zakupową

Białe czy czerwone – wino nie może być przypadkowe. „Powinno być naturalne, pochodzić z winogron, być czyste i wolne od domieszek”. Powinno być niegipsowane, czyli bez siarczanu wapnia. Nie może być również zepsute. Należy kupować je wyłącznie od producentów lub dystrybutorów zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski. A lista takich miejsc jest bardzo krótka.

Zatwierdzonym dystrybutorem win takich jak Chardonnay czy Pinot-Grigio jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. Prawo takie ma również powstała w 2025 roku spółka DCA13. Platformę sprzedażową założyło dziesięć diecezji. Sprzedaje ona wodę mineralną ze źródła w okolicy Polanicy – Zdrój pod nazwą „Jordan” oraz wytrawne, półwytrawne i słodkie białe wina mszalne pod marką „Sacra Vitis”. Spółka ma własne programy lojalnościowe i posługuje się epłatnościami.

Do 10 maja 2028 roku wino księżom sprzedawać może także spółka Vin-Bad z Konina, która oferuje wina badeńskie (z Badenni w Niemczech), a także Dąbrowscy Centrum Zaopatrzenia Koscioła ze Skórkowic – tu w grę wchodzi tylko wino Romagna Albana z regionu Emilia-Romania, za to z najwyższym oznaczeniem jakości DOCG.

Koncesję na wypiek komunikantów i hostii ma obecnie osiem podmiotów: konkretne klasztory i domy zakonne, ale także prywatne firmy.

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