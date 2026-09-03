Duża ulga dla przedsiębiorców. Znikną sankcje za przelewy poza białą listę VAT

Sejmowe komisje Finansów Publicznych oraz do Spraw Deregulacji opowiedziały się za przyjęciem rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzając do niego jedynie poprawki legislacyjno-redakcyjne.

Głównym założeniem reformy jest wycofanie najbardziej dolegliwych kar finansowych nakładanych na firmy za niedopełnienie procedur płatniczych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowość ta znacząco redukuje obciążenia biurokratyczne i obniży koszty prowadzenia biznesu w Polsce.

Mniejsze ryzyko przy transakcjach i brak podwójnego karania

Najważniejszą zmianą dla firm jest usunięcie sankcji w podatkach dochodowych PIT i CIT za przekazanie środków na konto niezarejestrowane w wykazie podatników VAT.

W obecnym stanie prawnym, jeśli przelew za transakcję przekraczającą 15 tys. zł trafi na rachunek niewpisany do rejestru lub zostanie dokonany bez użycia mechanizmu podzielonej płatności (MPP), przedsiębiorca traci prawo do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Po wejściu w życie nowych przepisów ten mechanizm zostanie całkowicie wyeliminowany, co resort finansów tłumaczy m.in. nadchodzącym wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Należy jednak pamiętać, że podmioty kupujące wciąż będą ponosić odpowiedzialność solidarną za ewentualne zaległości podatkowe sprzedawcy na gruncie podatku od towarów i usług.

Znaczne uproszczenia w dokumentacji cen transferowych

Przygotowana nowelizacja wnosi także istotne udogodnienia w obszarze sprawozdawczości dotyczącej transakcji między podmiotami powiązanymi. Zmiany obejmują przede wszystkim zasady autoryzacji oraz zakres danych wymaganych w formularzach TPR, czyli informacji o cenach transferowych składanej przez podmioty objęte obowiązkami w tym zakresie. To przede wszystkim:

Szeroki dostęp do podpisywania deklaracji: Informację TPR będzie mógł podpisać każdy pełnomocnik posiadający ogólne upoważnienie do składania deklaracji drogą elektroniczną, bez konieczności angażowania adwokata czy doradcy podatkowego.

Koniec ze specjalnymi oświadczeniami: Całkowicie zlikwidowany zostanie obowiązek dołączania oświadczenia o rynkowym charakterze cen oraz sporządzeniu dokumentacji zgodnie ze stanem faktycznym.

Lżejsze wymogi dla małych firm: Mikro- i mali przedsiębiorcy nie będą już musieli wykazywać w formularzach ogólnych wskaźników finansowych obrazujących ich sytuację majątkową.

Doprecyzowanie zasad dla rodzimych przedsiębiorstw

Ostatni z kluczowych zapisów noweli dotyczy tzw. korekt kompensacyjnych w cenach transferowych dokonywanych pomiędzy krajowymi podmiotami.

Dotychczasowa praktyka i niejednoznaczne sformułowanie przepisów rodziły wątpliwości, czy korekty pomiędzy polskimi rezydentami podatkowymi są w ogóle prawnie dopuszczalne.

Ustawa jasno precyzuje teraz, że dodatkowe wymogi dotyczące posiadania podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych mają zastosowanie tylko wtedy, gdy kontrahent posiada siedzibę lub zarząd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

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