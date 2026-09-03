To prawdziwa rewolucja. Zakładanie firmy przechodzi całkowicie do sieci

Osoba, która od 1 listopada 2026 r. będzie chciała założyć jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełni już papierowego formularza CEIDG-1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie. Gminy nie przyjmą dokumentu ani w urzędzie, ani w tradycyjnej przesyłce pocztowej.

Dla przyszłych przedsiębiorców oznacza to zmianę sposobu rozpoczęcia działalności, ale niekoniecznie dodatkowe formalności. Elektroniczny wniosek można bowiem złożyć zdalnie, bez wizyty w urzędzie. Co więcej, przepisy przewidują rozwiązania, które mają ograniczyć konieczność przekazywania tych samych informacji kilku instytucjom.

Zmiana nie obejmie jednak od razu wszystkich spraw związanych z CEIDG. Ustawodawca zdecydował się na stopniowe wygaszanie papierowego obiegu dokumentów.

Najpierw start firmy, później reszta spraw

Pierwszy etap cyfryzacji zacznie obowiązywać 1 listopada 2026 r. Od tego dnia wyłącznie elektronicznie będzie składany wniosek dotyczący rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kolejna, szersza zmiana nastąpi dwa lata później.

Od 1 listopada 2028 r. także pozostałe wnioski składane do CEIDG będą musiały mieć formę elektroniczną. Chodzi m.in. o dokumenty dotyczące:

zmiany danych we wpisie,

zawieszenia działalności,

wznowienia działalności,

wykreślenia firmy z rejestru.

Podstawą zmian jest nowelizacja ustawy o CEIDG, którą prezydent Karol Nawrocki podpisał 27 marca 2026 r. Nowe przepisy mają nie tylko przenieść rejestrację firm do internetu, ale również uprościć załatwianie części obowiązków związanych z rozpoczęciem działalności.

– Wniosek trzeba będzie podpisać profilem zaufanym, e-dowodem albo podpisem kwalifikowanym. Nowelizacja wprowadza również tak zwane jedno cyfrowe okienko, które zastępuje odrębne formularze do ZUS, GUS i urzędu skarbowego jednym zintegrowanym wnioskiem. Dane trafiają do wszystkich instytucji automatycznie. Od 2028 r. w rejestrze pojawią się także informacje o spółkach cywilnych zawiązanych przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz ustandaryzowany wzór umowy takiej spółki – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Setki tysięcy nowych firm. To ich zmiana dotknie w pierwszej kolejności

Cyfrowa rejestracja nie jest zmianą dotyczącą niszowej grupy przedsiębiorców. Skala jest znacznie większa. W 2025 r. do CEIDG wpłynęło 288,8 tys. wniosków o rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Rok wcześniej wynik był bardzo podobny. W tym samym czasie złożono również 191,1 tys. wniosków o wznowienie zawieszonej działalności.

To właśnie osoby rozpoczynające biznes jako jednoosobowi przedsiębiorcy jako pierwsze zetkną się z nowym sposobem rejestracji. Dla części z nich internetowa procedura może być wygodniejsza niż dotychczasowa wizyta w urzędzie, ale oznacza też konieczność posiadania narzędzia pozwalającego na elektroniczne podpisanie dokumentu.

– Jednoosobowa działalność pozostaje najprostszą formą wejścia w biznes i to właśnie ta grupa jako pierwsza odczuje skutki nowych przepisów. Nie mówimy więc o zmianie technicznej dla wąskiej grupy, tylko o zmianie ścieżki startu dla kilkuset tysięcy osób rocznie – zauważa Juszczyk.

Nie tylko biznes.gov.pl i mObywatel

Przeniesienie rejestracji do internetu nie oznacza, że przyszły przedsiębiorca będzie miał do wyboru wyłącznie jeden serwis. W komunikatach dotyczących cyfryzacji najczęściej pojawiają się biznes.gov.pl oraz aplikacja mObywatel. Za jej pośrednictwem pierwszą działalność gospodarczą można założyć od 23 kwietnia 2026 r.

Elektroniczny wniosek można również złożyć za pośrednictwem innych dostępnych usług. Jedną z nich jest inFakt, który od lat oferuje możliwość przeprowadzenia rejestracji działalności przez internet.

– Rejestrację działalności online prowadzimy od lat. Cały proces zajmuje około 15 minut. Przyszły przedsiębiorca odpowiada na kilka pytań w prostym formularzu, a gotowy wniosek podpisuje profilem zaufanym. Usługa jest bezpłatna – zaznacza Juszczyk.

Ekspert uważa, że odejście od papierowego CEIDG-1 jest naturalnym kierunkiem zmian, ale sama rejestracja firmy to dopiero początek obowiązków przedsiębiorcy. W trakcie zakładania działalności trzeba bowiem zdecydować m.in. o właściwym kodzie PKD i formie opodatkowania, a w zależności od sytuacji również o zgłoszeniach do VAT i ZUS.

– Kierunek zmian jest słuszny. Warto zadbać jednak przy zakładaniu działalności online o odpowiednią opiekę. Wniosek online umożliwi nie tylko założyć działalność gospodarczą, ale też zgłosić się do VAT czy do ZUS. Niezbędne jest też przygotowanie odpowiedniego PKD, jak również właściwy dobór formy opodatkowania – zauważa Główny Doradca Podatkowy inFakt.

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