Tu lepiej nie tankować. Lista stacji paliw, które nie przeszły kontroli UOKiK

Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw zbliżają się do nowych rekordów. Od 1 września stawka podatku z 8 proc. wzrosła do 23 proc., ale jednocześnie wrosły także ceny paliw gotowych w Europie – to zabójczy zbieg okoliczności. 8 zł za litr benzyny i ponad 9 zł za litr diesla to realny scenariusz.

Według prognozy e-petrol między 7 a 13 września litr benzyny 95 ma kosztować 7,83 – 7,99 zł, litr oleju napędowego kupimy za 8,79 – 8,87 zł za litr. LPG też ma podrożeć do 2,90 – 2,99 zł za litr.

Ceny paliw mogą się różnić nie tylko na stacjach różnych sieci, ale także w obrębie jednej sieci i to w tym samym mieście. Tym bardziej warto wiedzieć gdzie nie tankować wcale, bo najnowsza kontrola zlecona przez UOKiK nie poszła dobrze.

Cztery stacje nie przeszły kontroli. Kontrolerzy sprawdzili również dostawców

Między 19 stycznia a 30 czerwca 2026 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła 817 próbek paliw. Kontrola dotyczyła benzyny, oleju napędowego, LPG, CNG oraz biopaliw. Punkty do kontroli wybrano trzema ścieżkami: losowo, ponownie do kontroli w związku z wcześniejszymi problemami i po otrzymanych zgłoszeniach nieprawidłowości.

Pobrane próbki zostały przeanalizowane w akredytowanych laboratoriach. Tylko 4 z nich nie spełniały norm, co odpowiada około 0,49 proc. wszystkich badań. Każdy z tych przypadków dotyczył oleju napędowego.

Jak poinformował UOKiK, kontrolerzy sprawdzili również dostawców zakwestionowanego produktu.

Każde odstępstwo od normy to problem dla kierowców. Psucie aut

Stacje, które tym razem nie przeszły kontroli paliw są rozsiane po całej Polsce. Znajdują się w województwie lubelskim, lubuskim, mazowieckim i pomorskim:

Beta Prim sp. z o.o. przy ul. Zemborzyckiej 138 i 138A w Lublinie – wykryto zbyt niską temperaturę zapłonu oleju napędowego.

Ośrodek Transportu Leśnego przy ul. Poznańskiej 17 w Skwierzynie – wykryto zbyt niską temperaturę zapłonu oleju napędowego.

Punkt Rozeta przy ul. Jagiellońskiej 51 w Tczewie – wykryto zbyt niską temperaturę zapłonu oleju napędowego.

Stacja AUTO GAZ przy ul. Bohaterów 1920 go Roku 1 w Borkowie – niewłaściwa stabilność oksydacyjna oraz zbyt wysoka zawartość siarki.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, mówi wyraźnie co nalezy sprawdzić w próbce oleju napędowego: zawartość siarki, temperaturę zapłonu oraz stabilność oksydacyjną. Dopuszczalna zawartość siarki wynosi maksymalnie 10 mg/kg, a temperatura zapłonu powinna być wyższa niż 55 stopni Celsjusza.

Zbyt niska temperatura zapłonu oleju napędowego oznacza dla kierowców tyle, że paliwo jest zanieczyszczone lżejszymi frakcjami (najczęściej benzyną) i staje się niebezpiecznie łatwopalne. Może także powodować zaburzenia w pracy silnika. Spadek tego parametru jest czesto wynikiem błędów w transporcie lub pozostałości benzyny w cysternie.

Przy niewłaściwej stabilności oksydacyjnej paliwo szybciej się psuje, mętnieje i tworzy osady żywiczne oraz lepkie laki. Ucierpnia na tym filrty paliw ai wtryskiwacze. Zbyt wysoka zawartość siarki również nie oznacza niczego dobrego. Podczas spalania paliwa powstają wtedy agresywne tlenki siarki, które wchodzą w reakcję z wodą i tworzą kwasy – tak zaczyna się korozja.

Sprzedaż produktów niespełniających norm podlega karom, których wysokość zależy od rodzaju naruszenia – z odpowiedzialnością karną włącznie.

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