Wyższe składki do ZUS i NFZ w 2027 roku. Pobita granica 2 tys. zł

Podwyżka dotyczy wszystkich możliwych stawek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki zdrowotnej na NFZ. Dobra wiadomość jest taka, że nie będzie to skokowa podwyżka jak w latach 2023 i 2024.

W 2027 roku przedsiębiorcy nadal będą mogli też korzystać z wakacji składkowych, które pokrywa za nich budżet państwa przez jeden, dowolnie wybrany miesiąc w roku kalendarzowym.

Granica 2 tys. zł miesięcznie przekroczona. Wyższe przeciętne wynagrodzenie

Państwo ustala wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za pomocą sztywnych stawek procentowych zapisanych w ustawach oraz przy pomocy dwóch wskaźników: minimalnego wynagrodzenia a także przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie w 2027 roku 4950 zł brutto, a prognoza przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2027 rok to 10 033 zł. Z tego powodu pełne składki społeczne dla przedsiębiorców po raz pierwszy w historii przekroczą 2 tys. zł miesięcznie, a razem ze składką zdrowotną miesięczny ZUS zbliży się do 2,5 tys. zł.

Podstawą do wyliczenia składek jest kwota 6019,80 zł – to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Pełne składki do ZUS wraz z ubezpieczeniem chorobowym i Funduszem Pracy wyniosą w 2027 roku dokładnie 2052,15 zł miesięcznie.

Stawki składek do ZUS w 2027 roku. Składka do NFZ bez preferencyjnych warunków

W rozbiciu na poszczególne rodzaje składek, kwoty w 2027 roku wyniosą:

emerytalna: 1175,06 zł

rentowa: 481,58 zł

chorobowa: 147,49 zł

wypadkowa: 100,53 zł

Fundusz Pracy: 147,49 zł

Składka emerytalna wzrośnie miesięcznie o 71,79 zł, rentowa o 29,42 zł, chorobowa i składka na Fundusz Pracy o 9,02 zł, wypadkowa o 6,14 zł.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą przez 24 miesiące korzystać z preferencyjnych składek, liczonych od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przy płacy minimalnej 4950 zł (taka kwota jest w opublikowanym projekcie rozporządzenia) podstawa wzrośnie z 1441,80 zł do 1485 zł, a składki społeczne z 456,18 zł do 469,85 zł:

emerytalna: 289,87 zł

rentowa: 118,80 zł

chorobowa: 36,38 zł

wypadkowa: 24,80 zł

Do tej kwoty każdy początkujący przedsiębiorca musi jeszcze doliczyć składkę zdrowotną do NFZ. Jej wysokość zależy od formy opodatkowania oraz osiąganych wyników, ale w przypadku minimalnej składki punktem odniesienia pozostaje płaca minimalna. Przy pensji minimalnej w wysokości 4950 zł minimalna składka zdrowotna wyniesie 445,50 zł miesięcznie.

Czytaj też:

Zdolność kredytowa Polaków mocno w dół. Tak źle dawno nie było Czytaj też:

Poufna ugoda u Solorzów – Żaków. Solorz kończy karierę zawodową